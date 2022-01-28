"Gökkuşağının Altında" oyunu yoğun ilgi gördü

Uşak Belediyesi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen ‘3. Bilim Sanat Çocuk Şenliği’, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Gökkuşağının Altında’ isimli çocuk oyunu ile açılış yaptı. İlk turne programını gerçekleştiren Gökkuşağının Altında oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

İlk turne programını gerçekleştiren Gökkuşağının Altında oyunu, Uşak Atatürk Kültür Merkezi’nde 3 defa minik seyircileriyle buluştu. Uşak halkının büyük ilgiyle karşıladığı temsiller sonrası oyunun yönetmeni Ozan Erdönmez’e, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu adına plaket verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda perdelerini ‘Gökkuşağının Altında’ isimli çocuk oyununun prömiyeri ile açmıştı. Nilbanu Engindeniz’in yazdığı, dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol’un yaptığı çocuk oyununun yönetmen koltuğunda Ozan Erdönmez oturuyor. Oyunda Genel Sanat Yönetmeni ve Supervisor olarak Murat Atak, dramaturg Taner Çelik ve ışıkta da Arif Temel yer alıyor.