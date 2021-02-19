Gazi Mahallesi yağmursuyu hattına kavuşuyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla kangren olmuş bir bölgeyi daha kaliteli altyapıya kavuşturuyor. Silifke ilçesi Gazi Mahallesi’ne yeni döşenecek yağmursuyu hattı imalatıyla yağışlı dönemlerde mahalle sakinlerinin yaşadığı olası su taşkınlarının önüne geçilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından esnaf ve mahalle sakinlerinin yaşadığı su baskınları tarihe karışacak.

MESKİ Genel Müdürlüğü’nün Silifke ilçesi Gazi Mahallesi’nde yapacağı yağmursuyu hattı imalatı ile yoğun yağışlarda oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçilecek. Yağmursuyu altyapısı bulunmayan Gazi Mahallesi’nin yağmursuyu hatları yapılarak, bölgenin yağmursuları Silifke ilçe merkezinde bulunan Göksu nehrine bağlanacak. Gazi Mahallesi’nin muhtelif cadde ve sokaklarında biriken yağmursuları alıcı ortama verilecek. MESKİ’nin sözleşme bedeli 4 milyon 559 bin 900 lira olan yapım işi kapsamında toplam bin 556 metre yağmursuyu hattı imalatı yapılacak. Yapımına başlanan yağmursuyu hattı ile 322 metre 1000 mili metre çaplı betonarme boru ve 369 metre 800 mili metre çaplı betonarme boru, 232 metre 2,00x2,00 ebadında betonarme menfez, 298 metre 2,00x1,50 ebadında betonarme menfez, 335 metre 2,00x1,00 ebadında betonarme menfez ile yağmursuyu şebeke hattı, 32 adet yağmursuyu muayene bacası ve 58 adet yağmursuyu ızgarası ve 1 adet deşarj yapısı yapılması planlanıyor.

Konuyla ilgili MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, ilçelerdeki eksiklikleri ortadan kaldırmak için başlatılan çalışmalara yoğun bir şekilde devam edilmektedir. Altyapısı bulunmayan mahalleler tespit edilerek, gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda yağmursuyu altyapısı bulunmayan Silifke İlçesi Gazi Mahallesi’ne yeni yapılacak altyapı çalışması ile vatandaşlarımızın yoğun yağışlı dönemlerde yaşadıkları su taşkını manzaralarına son verilecektir. Kentin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, 13 ilçede de aynı özenle çalışmalar sürdürülmektedir” denildi.