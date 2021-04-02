Gazeteci Fikret Ünver hayatını kaybetti

Mersin ve Türk basınına senelerce hizmet veren gazeteci Fikret Ünver (70) hayatını kaybetti.

Bir süredir Ankara’da Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören gazeteci Ünver, hastalığa yenik düşerek yaşama veda etti. 70 yaşında hayatını kaybeden Fikret Ünver’in vefatı basın camiasında üzüntüyle karşılandı. Ünver, uzun soluklu gazetecilik yaşamının ardından emekliye ayrılmış, serbest yazar olarak çalışmalarına devam ederken, geçen yıl Ali Adalıoğlu’nun Güney Gazetesinin yönetimine geçmesiyle aktif gazeteciliğe yeniden dönmüştü. Evli ve 3 çocuk babası Ünver son 1 yıldır Güney Gazetesindeki köşesinden okurlara sesleniyordu.

Fikret Ünver’in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.