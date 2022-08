Fındıkpınarında turnuvanın şampiyonu Uzunkaş oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 7.’si gerçekleşen ‘Mahallelerarası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası” futbol turnuvası sona erdi. Finalde Gökçebelen’i 1-0 mağlup eden Uzunkaş şampiyon oldu.

Final maçını izlemeye gelen coşkulu kalabalık, maç boyunca tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Final müsabakasında karşılaşan Gökçebelen ile Uzunkaş arasında oynanan karşılaşmada, Uzunkaş 1-0’lık galibiyet ile şampiyon olurken, Gökçebelen ikinci oldu. 26 takımın yaklaşık 1,5 aydır şampiyon olmak için mücadele ettiği turnuvanın üçüncülüğünü Eski Mezitli alırken, dördüncü Kuyuluk oldu. Ödül töreninde bir konuşma yapan ve şampiyon olan takımla birlikte, turnuvada mücadele eden tüm takımları kutladığını ifade eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bir arada olmak, mücadele etmek, izleyicilerin bir arada olması kardeşlik demek, dostluk demek. Biz bunu hatırlatmak için bu turnuvaları yapıyoruz. Elbette bir tane şampiyon çıkacak, o da bu turnuvada Uzunkaş oldu. Gökçebelen finali oynadı ama gülen takım Uzunkaş oldu. Tüm sporcuları kutluyorum. Mücadele eden, dereceye giren ya da giremeyen her takımı kutluyorum. Her biri dostça mücadele etti. Zaten her şeyden önemlisi oydu. İnşallah darısı gelecek yıla diyelim. Gelecek yıl da yine böyle bir turnuva yaparız, yine bu güzel tabloları görme şansı buluruz” dedi.

Sporseverlerin süper kupa beklentisi olduğu yorumuna ilişkin Seçer, “Tabi ki hak eden alsın, yapalım. Müsabakalar, mücadeleler olsun. Hak eden kazansın, ama bütün turnuvaların temel amacı bir arada olmak” diye konuştu.

Seçer, konuşmasının ardından turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Uzunkaş takımı oyuncuları ve teknik heyetini tebrik ederek, şampiyonluk kupasını takdim etti.