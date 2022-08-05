Evde bakım hizmeti vatandaşların yüzünü güldürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık ve Bakım Birimi, yaş almış vatandaşlara kendi evlerinin konforunda hizmet götürüyor.

Bugüne kadar sayısız vatandaşa hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, sunduğu bu hizmet ile ilerleyen yaşları nedeniyle hareket kısıtlığı yaşayan ve bu nedenle sağlık hizmetleri, kişisel bakım gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan, özellikle sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı, engelli ve 65 yaş üstü yaş almışlar ile bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet veriyor. Verilen evde temizlik hizmeti ile de vatandaşların hayatları kolaylaşıyor. Ücretsiz ve periyodik olarak devam eden hizmetler, Mersinli vatandaşların büyük takdirini toplarken, yüzleri de güldürmeye devam ediyor. Hizmet almak isteyen vatandaşlar Alo 185 veya 0 (324) 223 42 42 numaralı telefonlardan kayıt yaptırabiliyorlar. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bayram Dölen, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti, çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık ve bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan, özellikle palyatif dönem hastalar ve yakınları açısından çok önemli bir değere sahip. En önemlisi de bu hizmetler, vatandaşlarımızın kendi hanelerinde, ücretsiz ve periyodik olarak gerçekleşiyor. 2022 yılının ilk 7 ayında toplam 8 bin 330 haneye girdik ve yaklaşık 49 bin adet farklı hizmet sunduk” dedi.

“Gece gündüz dua ediyorum”

Büyükşehrin bu hizmetinden faydalanan 90 yaşındaki Hüseyin Seyrek, hizmetten duyduğu memnuniyeti anlatarak, “Beni babaları gibi sayıyorlar. Hizmet çok güzel. Yemek getiriyorlar, yıkıyorlar, tıraş ediyorlar, her şeyi yapıyorlar. Hizmetten çok memnunum. Gece gündüz dua ediyorum” diye konuştu.

Hüseyin Seyrek’in eşi Feriha Seyrek ise “Hizmetinizden çok memnunuz. Belediye yardım ediyor, yemeklerimizi getiriyor, banyomuzu yaptırıyor, temizlik yapıyorlar. Sağlık için de geldiler ve çok memnunum. Eskiden böyle şeyler bilmiyorduk” şeklinde konuştu.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Evde Sağlık Birimi’nde doktor olarak görev yapan Ufuk Bakmaz, “Evde sağlık hizmetlerini oldukça geniş kapsamlı sürdürüyoruz. Doktor, hemşire, fizyoterapist hizmetlerinin haricinde; bakım, temizlik ve sosyal çalışmacı ekip arkadaşlarımız da var. Hepimiz bir bütünün parçaları gibiyiz. Birbirimizi sürekli destekliyoruz, birbirimizle sürekli alışveriş içerisindeyiz ve bu şekilde ortak bir hizmeti yürütmeye çalışıyoruz” dedi.