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Erdoğan: "Her zaman üreticilerimizin yanındayız"
TARSUS İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ HAYRİ ERDOĞAN, TARSUS TİCARET BORSASI GENEL SEKRETERİ VE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ZİRAAT MÜHENDİSİ MUSTAFA ATEŞ’TEN OLUŞAN COĞRAFİ İŞARETLİ ZEYTİN BAHÇESİNDE DENETİM VE TEKNİK İNCELEMEDE BULUNDU.
MERSİN 12.11.2020, 14:01
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Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, her zaman üreticilerin yanında olduklarını, talep doğrultusunda çalışma yaptıklarını belirtti.
Hayri Erdoğan, Tarsus Ticaret Borsası Genel Sekreteri ve İlçe Tarım Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Mustafa Ateş’ten oluşan coğrafi işaretli Zeytin bahçesinde denetim ve teknik incelemede bulundu.
Heyet hasat yapılan zeytin bahçesini gezerek, üreticisinden, yaptığı bakım ve ilaçlama uygulamaları hakkında bilgi aldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdoğan, zeytinde yüksek verim elde etmenin hiç de zor olmadığını belirterek, "Uygulamayı yerinde görmek, üreticimizin bizzat kendisinden uygulamayı dinlemek amacıyla bahçe gezimizi ve bu arada Tarsus Sarıulak Zeytin denetimimizi gerçekleştirdik. İşletmede ayrıca coğrafi işaretli zeytinimizin üretiminin yanında yağının da imal edildiğini yerinde görmüş olduk. İlçe tarım olarak üretimin her aşamasında üreticilerimiz talebi doğrultusunda üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız" dedi.