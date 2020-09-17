Erdemli’de Diyanet Külliyesi Projesi

Erdemli Müftüsü Dr. Hayri Erenay, ilçede gerçekleştirmeyi planladıkları Diyanet Külliyesi Proje’sinin ön izin başvurusunun yapıldığını, izin çıkar çıkmaz projenin hayat bulması için ilk kazmanın vurulacağını söyledi.

Dr. Erenay, Erdemli Atıcılık Poligonu civarında yapılması planlanan ve ön izin talebinde bulunulan Diyanet Külliyesi’nin yer tahsisi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan onay beklendiğini belirtti.

Dr. Erenay, kendilerine yardımcı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman’ı ziyaret ederek, teşekkür etti.

Ziyaretlerde konuşan Dr. Erenay, "Yapmayı planladığımız Diyanet Külliyesi’nin bölgemiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yaşamış olduğumuz haz ve hız dünyasında geleceğimizin teminatı gençlerimizi korumak ve doğru bilgiler ile yetiştirmemiz gerekiyor. Ülkemizde de İslam Dini’nin doğru anlatılması görevi Diyanet İşleri Başkanlığımız, İl Müftülüklerimiz, İlçe Müftülüklerimiz ve Hizmet içi Eğitim Merkezlerimize verilmiştir. Bu sebeplerden dolayı külliyenin bu dönemde temelini mutlaka atmalıyız” dedi.

Diyanet Külliyesi’nin Erdemli’ye çok büyük değer katacağını anlatan Dr. Erenay,"Çocuklarımızı 4-6 yaştan alıp, ilköğretim, ortaokul ve lisede eğitimlerini alırlarken hafızlıklarını da yapmalarını istiyoruz. Projemiz içeresinde hemen hemen tüm sosyal donatılar olacak. Ayrıca külliyemiz içerisinde din görevlilerimiz için hizmet içi eğitim merkezimiz de olacak. Eğitim merkezimizde bölgemizde ve ilçemizde görev yapan din görevlilerimiz dönem dönem hizmet içi eğitimlerini alarak cemaatimizin karşısına daha donanımlı çıkmalarını amaçlıyoruz. Çıkmış olduğumuz bu hayırlı yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza ve hayırsever halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Diyanet Külliyesi için gereken desteği vereceklerini ifade etti. Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da kurum olarak külliyenin yaklaşık 40 dönümlük alanın tamamının ağaçlandırmasını üstlenebileceklerini dile getirdi.