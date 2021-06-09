Emniyet Müdürü Şahne, yenişehir ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, merkez yenişehiir ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaddin Özer ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Serdar Yavuz’un da katıldığı polis evindeki toplantıda, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları kapsamında muhtarların rolü üzerinde duruldu.

Muhtarlardan, mahallelerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili çalışmalarda emniyetle işbirliği içerisinde olmalarını, gelen ihbarları ivedilikle bildirmelerini isteyen Şahne, "Muhtarlarımız toplumun sorunlarını çözmek için halkın iradesinin birleştiği, temsil edildiği noktadır. Belki bir garibanın sığınağıdır. Kamunun halkla kontak kurduğu noktadır. Bu bakımdan sık sık muhtarlarla bir araya gelmeye, onlarla hasbihal etmeye çalışıyoruz” dedi.

Covid-19 ile mücadelede görevlerini özveriyle yerine getiren muhtarların, vatandaşın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Şahne, aynı zamanda milletin isteklerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve çözümü konusunda da faaliyette bulunduklarını söyledi. Şahne, Mersin’in daha huzurlu ve yaşanabilir bir hale gelmesinde muhtarların katkılarını vurgulayarak, "Kapımız her zaman size açık” ifadelerini kullandı. Şahne, muhtarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.