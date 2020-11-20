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Emekli evi üyelerine ’KOAH’ bilgilendirmesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya KOAH Günü dolayısıyla Yenişehir ve Tarsus’ta bulunan emekli evlerinde, açık havada bilgilendirme etkinliği düzenledi. KOAH’ın ne olduğu, nasıl tedavi edildiği, hastalığa yakalanmamak için neler yapılması gerektiği konularında ayrıntılı bilgiler verilen etkinlikte, yaş almış vatandaşlara solunum ve aerobik egzersizleri uygulamalı şekilde gösterilerek, şeker ölçümleri yapıldı.

MERSİN 20.11.2020, 11:19
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Emekli evi üyelerine ’KOAH’ bilgilendirmesi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya KOAH Günü dolayısıyla Yenişehir ve Tarsus’ta bulunan emekli evlerinde, açık havada bilgilendirme etkinliği düzenledi. KOAH’ın ne olduğu, nasıl tedavi edildiği, hastalığa yakalanmamak için neler yapılması gerektiği konularında ayrıntılı bilgiler verilen etkinlikte, yaş almış vatandaşlara solunum ve aerobik egzersizleri uygulamalı şekilde gösterilerek, şeker ölçümleri yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Dr. Şefika Nurdan Feriz Yenişehir’de bulunan emekli evi sakinlerini bilgilendirirken, Kültür Parkı’nda bulunan Tarsus emekli evinde ise Dr. Ufak Bakmaz bilgilendirme yaptı. Etkinlikte konuşan Dr. Ufuk Bakmaz, KOAH’ta en sık görülen yakınmaların nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmak olduğunu söyledi. Nefes ölçüm testi ile KOAH’ın tanısının konulabildiğini ifade eden Bakmaz, hastalıkta erken tanının önemli olduğunu ve bunun ölüm oranlarını azalttığını söyledi. Sigara kullanımının KOAH’a yakalanma riskini arttırdığına dikkati çeken Bakmaz, toksit gazların da KOAH’a yakalanma riskini arttırdığının altını çizdi.

Mersin ve Tarsus’ta eş zamanlı gerçekleştirilen Dünya KOAH Günü etkinliklerinde, yaş almış vatandaşlara solunum ve aerobik egzersizleri uygulamalı şekilde gösterildi. Balon şişiren ve uzmanlar eşliğinde egzersizlere katılan yaş almış yurttaşlar, hem keyifli dakikalar geçirdi hem de hastalık konusunda detaylı bilgi sahibi oldu. Etkinliğe katılanlara evde oldukları süre içerisinde kas ve iskelet sistemini güçlendirmeye yönelik hareketler de gösterildi. Tüm katılımcıların tek tek şeker ölçümlerinin yapıldığı etkinlikte, su, süt ve hijyen kiti ile bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. Sosyal mesafe kurallarına azami özen gösterilen etkinlikte katılımcıların merek ettiği sorular da cevaplandırıldı.
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