Dr. Dt. Şimşek: “Şeker hastalarına implant tedavisi yapılabilir”

Diyabet hastalarının en çok sorun yaşadıkları konulardan birinin de ağız ve diş sağlığı olduğunu belirten İdealdent Kurucu Ortaklarından Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, bu hastaların da şekerlerini kontrol altında tuttukları sürece diş implantı yaptırabileceklerini söyledi.

Dr. Dt. Sancar Şimşek, diyabet hastalarının ağız ve diş sağlığına yönelik açıklama yaptı. Diyabeti kontrol altında olan hastaların rahatlıkla implant yaptırabileceğini belirten Şimşek, “Özel olarak adrenalin içermeyen anestezik ilaçlar kullanılır, böylelikle kan şekeri de yükselmemiş olur. İyi bir tıbbi bakım sağlanmış, diyabeti kontrol altında olan hastalarda genellikle implant da dahil olmak üzere diş tedavileri rahatlıkla yapılabilir. Diyabet hastalarında enfeksiyonlar daha hızlı yayıldığı için erken teşhis ve tedavi büyük önem teşkil ediyor. Sağlıklı bireylerin 6 aylık periyotlar ile ağız kontrolüne gitmesi önerilirken, diyabet hastalarının 3-4 aylık periyotlarda gitmesi önerilmektedir. Şeker hastalarının ağız sağlığını korumaları için diş ve diş eti bakımına daha fazla özen göstermeleri gerekiyor. Diş ve diş eti problemi yaşayan şeker hastaları ise en kısa zamanda tedaviye başlamalıdır. Tedaviye geç kalınması halinde şeker düzeyinin kontrol altına alınması zorlaşmaktadır” dedi.

“Şeker hastaları için implant en büyük kurtarıcıdır”

İmplant tedavisinde, eksik dişlerin yerine yapay bir diş kökü hazırlanarak üzerine protez diş yerleştirildiği bilgisini veren Dr. Dt. Şimşek, “İmplant tedavisinin riskli grubu olarak bilinen şeker hastaları, uzman hekimler tarafından detaylı muayene ve testlere tabi tutulmaktadır. Kemik erimesi ile birlikte diş kayıpları yaygın olarak görülen şeker hastalarında implant tedavisi en büyük kurtarıcıdır. İmplant tedavisi ile kemik erime yatkınlığı fazla olan diyabetik vakalar, uzman hekim kontrolü ile çözüme kavuşturulmaktadır. İmplant tedavisinde, doğal diş kökünü taklit ederek hazırlanan yapay diş kökü, çiğneme fonksiyonlarını kemiğe iletmektedir. Bu sayede şeker hastaları hem sağlıklı dişlere kavuşabilmekte hem de kemik erimesinin önüne geçebilmektedir. Hasta yaşam tarzını diyabete göre organize etmişse ve kan şekeri düzeyi kontrol altında ise hastaya implant tedavisi uygulamak mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, hastanın kemik sağlığıdır. Kemik sağlığının implant uygulamasına yanıt verebilecek sağlık düzeyinde olması önemlidir. Şeker seviyesi sınırın üstünde olan hastalar için iç hastalıkları uzmanlarından destek istenmektedir. İç hastalıkları uzmanının şeker seviyesini normale indirmesi beklenmektedir. Doğru beslenme, doğru egzersizler ve tıbbı öneriler ile birlikte şeker seviyesi kontrol altına alınabilmektedir. Diyabeti kontrol altına alınan hastalarda implant tedavisine başlanabilmektedir. Tedavi süresince hastanın kan şekeri takibi devam etmektedir. Uzman hekimler, şeker hastalarının ekstra risk barındırmasından dolayı müdahale sırasında aşırı travmalardan uzak durarak hastanın ağız sağlığını korumaktadır. Tedavi boyunca hastanın sağlık durumuna göre hastaya destek vitaminler de verilebilmektedir” diye konuştu.