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Dr. Dt. Şimşek: “İftar ve sahurdan sonra dişlerinizi mutlaka fırçalayın”

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, Ramazan ayı boyunca ağız ve diş sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, iftar ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması, ağız kokusunu önlemek için de bol bol su tüketilmesi gerektiğini bildirdi.

MERSİN 01.04.2022, 16:32
Dr. Dt. Şimşek: “İftar ve sahurdan sonra dişlerinizi mutlaka fırçalayın”

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, Ramazan ayı boyunca ağız ve diş sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, iftar ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması, ağız kokusunu önlemek için de bol bol su tüketilmesi gerektiğini bildirdi.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Şimşek, bir açıklama yaparak, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Ramazan ayında ağız ve diş sağlığının ihmal edilemeyecek konuların başında geldiğini belirten Şimşek, Ramazan başlamadan birkaç hafta öncesinden ağız hijyenini sağlamak ve ağız kuruluğunu önleme açısından sigara, çay-kahve ve asitli içeceklerin kullanımını azaltmakta yarar olduğunu vurguladı.

İftardan ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini ifade eden Şimşek, “Orucun tutulduğu bu ay boyunca dişler, yeme alışkanlıkları değiştiğinden çürümeye çok meyillidir. Bu yüzden çürüklerin oluşmasını engellemek için sadece dişlerin değil, dilaltı ve diş eti, hatta yanakların iç kısımlarının da iyice temizlenmesi gerekir” dedi.

Şimşek, ağız hijyeni için diş macunu ve diş ipinin yanı sıra ağız gargarası da kullanılabileceğini, eğer gargara yoksa tuzlu su ile de bu işlemin gerçekleşebileceğini söyledi.

“Her sahur ve iftar sonrasında diş ve ağız bakımı tam yapılmalıdır”

Oruçlu olan kişilerdeki ağız kokusunun sebepleri ve ağız kokusunun önüne geçecek konular hakkında da bilgi veren Dr. Dt. Şimşek, “Ramazan’da sahur ve iftar arasındaki uzun saatler boyunca aç kalınması, haliyle ağızda bir çiğneme işlemi olmaması anlamına gelir. Çiğneme olmayan bir ağızda ise tükürük miktarı azalır ve ağız içinde asit miktarı artarak ağız kokusuna yol açar. Buna ek olarak tam temizliği yapılmamış dişler ve dişlerin arasında biriken bakteriler, mideden ve boğazdan gelen bakteriler de ağız kokusuna sebep olmaktadır. Ağız kokusunun birçok sebebi daha vardır. Diş çürükleri ve diş eti iltihabı, ağız kokusunun oluşmasında büyük oranda etkilidir. Ağız içinde çok önceden yapılmış köprüler ve protezler de var ise bunlar zamanla gıda birikimine sebep olurlar. Biriken gıdalar da ağızda kötü kokuya sebep olabilir. Ancak, ağız kokusu sadece ağız içinden kaynaklı sorunlardan oluşmaz. Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığından dolayı ağızdan nefes alma, diyabet, karaciğer, mide ve böbrek hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilir. Ramazan’da ağız kokusunu engellemenin bir yolu da tükürük üretiminin az olmaması için bol bol su tüketmektir. Her sahur ve iftar sonrasında diş ve ağız bakımı tam yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Oruçluyken diş tedavisi, hekimin uygunluk vermesiyle mümkündür”

Oruçluyken diş çekimi ve tedavilerinin hekimin uygunluk vermesi ile mümkün olabileceğinin altını çizen Şimşek, “Ramazan’da diş tedavisi yapılmaktadır. Fakat genelde hastaların bu işlemleri iftardan sonraya bıraktığını görmekteyiz. Orucun bozulması için mideye bir sıvı gitmesi gerekir. Tedavi sırasında kullanılabilecek ilaçlar, sıvılar da orucun bozulmasına sebebiyet verebilir. Bunun için hekiminiz sizi bilgilendirecektir. Yaptıracağınız uygulama için su veya kan yutulmadığı sürece tedavinizi yaptırabilirsiniz” dedi.

Ramazan’da ağız ve diş sağlığı için beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğine de dikkat çeken Dr. Dt. Şimşek, “Gün içinde aç kalındığı için sahurda sıvı yemekler tüketmeye özen gösterilmelidir. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeye gayret gösterin. Çilek, süt ürünleri, yoğurt, peynir gibi gıdalar dişlerinize Ramazan ayında sağlık katacak besinler arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

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