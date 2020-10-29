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Cumhuriyet Bayramında Atatürk büstünün açılışı yapıldı

MEZİTLİ’DE BULUNAN KALYONCUOĞLU SİTESİ SAKİNLERİ CUMHURİYET BAYRAMI’NI ATATÜRK BÜSTÜ AÇILIŞINI YAPARAK KUTLADI. MEZİTLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN BAŞLATILAN 'HER SİTEYE BİR ATATÜRK BÜSTÜ' KAMPANYASI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ATATÜRK BÜSTÜNÜN AÇILIŞINI, BELEDİYE BAŞKANI NEŞET TARHAN YAPTI.

MERSİN 29.10.2020, 17:43
Cumhuriyet Bayramında Atatürk büstünün açılışı yapıldı

Mezitli’de bulunan Kalyoncuoğlu Sitesi sakinleri Cumhuriyet Bayramı’nı Atatürk büstü açılışını yaparak kutladı. Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan ’Her siteye bir Atatürk büstü’ kampanyası kapsamında gerçekleştirilen Atatürk büstünün açılışını, Belediye Başkanı Neşet Tarhan yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ‘Atatürk Büstü’ törenine Başkan Tarhan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, site sakinleri ve çok sayıda çocuk katıldı. Atatürk büstü, Başkan Tarhan ve törene katılanların kurdeleyi çekmesiyle alkışlar arasında açıldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği törende Başkan Tarhan, çocuklara ve gençlere nutuk kitabı dağıttı. Törende sitelerine Atatürk büstü dikilmesinde verdiği destek nedeniyle Başkan Tarhan’a teşekkür eden Kalyoncuoğlu Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Könte, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini hatırlatarak, Türkiye’ye cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Bir süredir virüs salgını nedeniyle bayramları istedikleri gibi kutlayamadıklarına dikkat çeken Başkan Tarhan ise "Kısa sürede aynı coşku ve aydınlık biçimde kutlamalara devam edeceğimizden hiçbir kuşkum yok. Biz de elimizden geldiği ölçüde halkımızla birlikte kutlamaya çalışıyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Atatürk devrimlerini, cumhuriyet değerlerini sonuna kadar savunacağız. Çünkü Atatürk, son derece kısıtlı imkanlara rağmen çok büyük başarılar elde etti. Önce ülkesine demokrasiyi getirdi. Daha Avrupa’da gelişmiş denilen ülkelerde yokken kadınlara seçme seçilme hakkı verdi. Gençlere büyük önem verdi. Eğitime ve öğretmenlere büyük önem verdi. Çünkü insanların ve toplumun özgür ve bağımsız olması gerekiyordu. Çağdaş bir demokrasi için ömrü yetmedi ama onun hedefi olan çağdaş demokrasiyi biz getireceğiz. Ülkemizin üzerindeki kara bulutların çok kısa sürede ona ereceğinden, tekrar aydınlık güzel günlere kavuşacağımızdan hiçbir kuşkum yok” dedi.

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