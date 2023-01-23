Coşkun: "Hizmetlerimiz, Cumhuriyetin 100. yılına yakılır şekilde devam edecek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Teknik Koordinatörü İnşaat Mühendisi Caner Coşkun, Mersinli vatandaşlar için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirterek, "Hizmetlerimiz, Vahap Başkanımızın önderliğinde 2023’te de, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde, daha da artarak devam edecek" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi bünyesinde de Mersin’e değer katan birçok çalışmaya imza attığı belirtildi. Bu yıl yapımı tamamlanan hizmetler arasında, Kültür Park içerisinde bulunan Adres Okuma Salonu, Tarsus Sucular Şehir Mezarlığı, Çamlıyayla Katlı Otoparkı, Tevfik Sırrı Gür Katlı Otoparkı gibi başlıca çalışmaların yer aldığı kaydedildi.

"13 ilçemizde Mersin’e değer katan çalışmalarımız aralıksız sürmektedir"

2022 yılında önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Fen İşleri Dairesi Teknik Koordinatörü İnşaat Mühendisi Caner Coşkun, "Fen İşleri Dairesi olarak, Başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde 13 ilçemizde Mersin’e değer katan çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Sorumluluk alanımızda bulunan okullar, camiler, belediye hizmet yapılarımız, muhtarlık binaları, mezarlıklar ve bunlara benzer kamusal alanlarda inşaat, bakım, onarım ve enerji faaliyetlerini yürütmekteyiz. Belediyemizin yatırım programında yer alan projelerin hazırlanmasından, hizmete açılmasına kadar olan her türlü mimari ve mühendislik çalışmalarını yaparak, yapım faaliyetlerini gerçekleştirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktayız" ifadelerini kullandı.

"2022 yılında çok önemli projeleri hayata geçirdik"

2022 yılı içerisinde yapılan çalışmalara örnek veren Coşkun, "Çamlıyayla Katlı Otoparkı ve Tevfik Sırrı Gür Katlı Otoparkının yapımını gerçekleştirdik. Modern yaya üst geçitleri, kreşler, yeni mezarlık alanları, vatandaşlarımızın uygun fiyata 3 çeşit yemek yiyebileceği mahalle mutfakları, öğrenci kurs merkezleri, öğrenci yurtları, sahil bandı üzerinde her biri ayrı konsepte hitap eden kafeler başlıca çalışmalarımız oldu" şeklinde konuştu.

Mezarlık ihtiyacının giderilmesi doğrultusunda 2022 yılında yaptıkları çalışmaları da aktaran Coşkun, "Nüfus artışından kaynaklı ve pandemi faktörünü de göz önüne aldığımızda, acil ihtiyaç olan yeni mezarlık alanlarımızın tesis edilmesini sağladık. Tarsus’ta Sucular Şehir Mezarlığımız ile Yenişehir ilçemizdeki Çiftlikköy Mezarlığını tamamladık" diye konuştu.