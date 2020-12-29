Büyükşehir’in stantlarını kadınlar el emeği ürünleriyle bezedi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki kadın üreticiler, ‘tezgahları el emeğiyle, yeni yılı umutla donatıyoruz’ sloganıyla düzenlenen yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılına girmeye sayılı günler kala kadın üreticileri Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda bir araya getirdi. Tarsus’tan Anamur’a kadar tüm ilçelerden gelen 192 kadın üretici Büyükşehir’in kurduğu 62 stantta yerini aldı. Etkinlikte, bakliyattan kurutulmuş sebzelere, peynirden kuruyemişe, dekoratif ürünlerden çiçeğe, kıyafetten çantaya ve çeşitli aksesuarlara kadar birçok ürün yer alıyor. İki gün devam edecek etkinlik için ilçelerden gelen kadın üreticiler Tarsus Gençlik Kampı’nda misafir ediliyor. Kadın üreticiler deniz kenarında düzenlenen etkinlikle hem sosyalleşiyor hem de pandemi döneminde ürettikleri ürünleri satma olanağı buluyor. Etkinlikte ’burada kadın emeği var’ yazılı bir de fotoğraf köşesi yer alıyor. Büyükşehir’in marangozhanesinde yapılan fotoğraf panosunda ‘gelecek nesillerin mimarıdır kadın’, ’kadın demek emek demek’, ‘burada kadın elinden üretim var’, ‘kadın varsa emek var’, ‘kadın sırtında yükselen umutlar’ yazılı bölümler ise dikkat çekiyor.

Tarsus’tan etkinlik için gelen Ayşe Banu Solmaz, ilk kez bir stantta ürünlerini sergileme imkanı bulduğunu vurgulayarak, “Çok güzel bir organizasyon, çok beğendim. Hem ortam hem stantların kalabalık olması hem mekan gerçekten iç açıcı, çok hoşuma gitti. Evde kendim üretiyorum, el nakışları yapıyorum, polyester boyuyorum, dekoratif boyama, kapı süsleri yapıyorum. Çiçeklerle oynamayı çok seviyorum. Buradaki bütün kadınlar da kendi emeklerini sergiliyorlar, gerçekten çok güzel. Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyoruz. Ben aslında kendine pazar arayan, çırpınan bir üreticiyim evde kendi başıma. O yüzden bu fırsatı bana verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bütün dünya için önce sağlık diliyorum, sonra bir şeyler yapmak için üreten bütün insanlara hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

“Herkese sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum”

Mut’tan gelen üretici Ayşe Cenk ise etkinlikten çok memnun kaldığını söyleyerek, “Mut Taşhan Üretici kadınları olarak Başkanımız Vahap Seçer’in yardımıyla da şu an buradayız. Ürettiğimiz ürünlerimiz tulum, otlu, buzhane peynirimiz, tereyağımız, küflü peynirimiz, küçük tulumlarımız, çökeleğimiz, nar ekşimiz, pekmezimiz, çemenimiz, incir, domates, biber kurumuz bulunmaktadır. Her şey doğaldır. Yılbaşı için de sağlıklı mutlu bir hayat diliyorum herkese” diye konuştu.

Üretici Şükran Bayram, ahşap boyama yaptığını, toprak saksıları süslediğini belirterek, “Kadınlarımız üretsin, kendi ayakları üstünde durabilmeleri için yılmasınlar. Ellerinden geleni yapsınlar. Zaten Sevgili başkanımızın bize sunduğu destekten dolayı en azından satış yaptığımızda belli bir yere geleceğimize inanıyorum. Kimseye sığınmadan, muhtaç olmadan ihtiyaç duymadan kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullnadı.

Gülnar’dan gelen üretici Havva Şimşek de el emeği ürünleriyle tezgahı bezeyen kadın üreticilerden biri. Şimşek, “2020 iyi geçmediği için özellikle sağlık istiyorum. İnşallah 2021 güzel bir şekilde sağlıklı, sıhhatli bir şekilde geçer. Bütün ürünler kadın elinden çıkmış, hepsi çok güzel şeyler. Biz çok memnunuz, gelenler de memnun olur inşallah” dedi.