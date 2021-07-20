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Bozyazı’da şehit kabirlerine bayram ziyareti

Mersin’in Bozyazı ilçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Kurban Bayramı’nda şehit kabirlerini ziyaret ederek dua edip, bayramlarını kutladı.

MERSİN 20.07.2021, 12:15
Bozyazı’da şehit kabirlerine bayram ziyareti
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Mersin’in Bozyazı ilçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Kurban Bayramı’nda şehit kabirlerini ziyaret ederek dua edip, bayramlarını kutladı.

Kaymakam Alp Eren Yılmaz, beraberinde ilçe Jandarma Komutanı Serhat Karakuş, ilçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Can Biricik ile birlikte Kurban Bayramı’nda ilk önce Kaledibi Mahallesi Üç Ayak Mezarlığı’nda bulunan Şehit Astsubay Murat Namdar ve Şehit Er Turan Kılıç’ın kabirlerini ziyaret etti. Ardından Tekeli Mahallesi Mezarlığı’nda bulunan Şehit Polis Sedat Yabalak’ın kabri ziyaret eden Yılmaz, kabirlerin başındaki şehit yakınları ile sohbet edip, bayramlarını tebrik etti. Yılmaz, "Sizler aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri olan ailelerisiniz. Devletimiz her zaman yanınızda. Cennet vatanın aziz şehitlerini rahmetle anıyoruz" dedi.

Ziyarette ayrıca şehit kabirlerinin başında imamlar tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
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