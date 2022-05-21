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Bozyazı’da orman yangınlarıyla mücadele için komisyon toplandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edilmesi için Kaymakam Muhsin Duran Kalkan başkanlığında ’Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu’ toplantısı düzenlendi.

MERSİN 21.05.2022, 12:06
Bozyazı’da orman yangınlarıyla mücadele için komisyon toplandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edilmesi için Kaymakam Muhsin Duran Kalkan başkanlığında ’Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu’ toplantısı düzenlendi.

Bozyazı Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya tüm ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Muhtemel orman yangınlarına karşı alınacak olan tedbirlerin önemine vurgu yapan Kaymakam Kalkan, “Yangın öncesi, yangın anı ve sonrası planlamaları yapmak için bir araya geldik. Temennimiz orman yangınlarının olmaması yönündedir. Ancak böyle bir durumla karşılaşıldığında her kurum ne yapacağını bilmek durumundadır. El birliği ile yapacağımız çalışmalarla orman yangınlarını önlemek ve muhtemel yangını da kısa sürede söndürerek az zararla engellemektir. Ormanları korumak hepimizin asli görevidir" dedi.

Bozyazı Orman İşletme Müdürü Kenan Çetin ise yangın öncesi alınan tedbirler, yangın esnasında müdahale ve sonrasındaki gelişmeleri anlatan slayt gösterimle sunum yaptı. Yapılan sunumun ardından toplantıya katılanlar söz alarak, orman yangınları öncesinde ve sonrasında yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, orman yangını esnasında vatandaş ve diğer kurumların neler yapabileceği ne gibi tedbirlerin alınacağı istişare edilerek karara bağlandı. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü temizliği için ateş yakılmaması, ormanlık alanlarda piknik ateşi ya da benzeri ateşin yakılmaması ve mesire yeri alanlarında mangal, semaver ateşlerinin dikkatli yakılıp titizlikle söndürülmesi gibi konularda kararlar alındı. Alınan kararlar ile ilgili olarak da vatandaşların basın yoluyla ve sözlü olarak uyarılarak bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.

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