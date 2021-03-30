Bozyazı’da ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ etkinliği düzenlendi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kaydıyla ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Bozyazı’da etkinlik gerçekleştirildi. Bozyazı İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serhat Karakuş, Anamur İlçe Emniyet Müdürü ve Bozyazı İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Engin Genç, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Gökhan Çalık, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere trafik dedektif kimlik kartı, düdük ve şapka vererek sohbet eden Kaymakam Yılmaz, uygulamaya konulan kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, trafik güveliğinin sağlanması ve vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde etkinliklerin düzenlendiğini söyledi. Kaymakam Yılmaz, "İçişleri Bakanlığımızca, ülke genelinde yapılan denetim faaliyetlerinin yanında, farklı konularda bilgilendirme faaliyetleri de düzenlenmekte ve bu konuya özel önem verilmektedir” dedi.

İlçenin belli noktalarında trafik ekiplerinin sürücülere yayanın yola ayak bastığı anda yol hakkının vatandaşa geçtiğini, frene basılması gerektiğini, yaya güvenliğinin önemini anlattıklarını belirten Yılmaz, ’’Kanun gereği eğer bir kavşakta trafik ışığı yoksa, eğer orada bir trafik görevlisi yoksa o kavşakta, yaya geçidi olan yerde, okullarımızın önlerinde geçiş hakkı, üstünlüğü yayalarımıza aittir. Yani orada eğer trafik ışığı yoksa, bir vatandaşımız yaya olarak yoldan karşıya geçiyorsa orada seyreden trafikteki araçlar durup, o geçen vatandaşımıza, öğrencimize yol vermek zorundadır. Bu kanuni bir zorunluluktur” diye konuştu.

Kaymakam Yılmaz ile protokol üyeleri boya fırçasını ellerine alarak, yaya geçidinin bulunduğu beyaz şeride kırmızı şerit eklediler. Sürücülere, yayalara ve öğrencilere yayalara artık trafikte öncelik verilmesi için hazırlanan broşürleri dağıttılar.