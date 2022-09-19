Bisikletseverler ’Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda pedal çevirdi

Mersin’de ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ düzenlendi. Sahil boyunca rengarenk kıyafetleriyle bisiklet süren kadınlar, sürdürülebilir ve aktif bir ulaşım farkındalığı için pedal çevirdi.

Bisiklet yollarının attırılması, bisiklet park alanlarının yapımı, yeşil alanların geliştirilmesi, engelli rampalarının arttırılması, toplu ulaşımla seyahat alışkanlığının çoğaltılması ve buna bağlı olarak karbon emisyon oranını azaltmak, bisiklet ve yaya ulaşımında teşvik ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, bisiklet ulaşımının ön plana çıkartılması hedeflendi. Her yıl düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ için Mersinli kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle ve rengarenk kıyafetleriyle, başlangıç noktası olan Yenişehir Uğur Mumcu Parkı’nda buluştu. Bisikletlerini ‘bisikletliyi fark et, yolu paylaş’, ‘kadın sokağa çıkarsa dünya değişir’, ‘bisikletli ulaşım haktır’, ‘egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu’ yazılı pankartlarla süsleyen yüzlerce bisikletsever, 9,4 kilometrelik rotada Soli Pompeiopolis Antik Kentine kadar pedal çevirdi.

Soli Pompeipolis’e bisikletleriyle ulaşan kadınları, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Kent Orkestrası karşıladı. Rotanın son noktası olan Soli Pompeipolis’te mola veren katılımcılar, tarihe eşlik eden ortamda hem dinlendi hem de konser keyfi yaşadı. Etkinlik çerçevesinde ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde üretici kadın stantları da açıldı. Kadınlar hem haftanın önemi için bir araya geldi hem de el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek satışa sundu.

“Bisiklet farkındalığını oluşturmak için bu etkinliğe katılıyoruz”

’Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na katılan sınıf öğretmeni Süheyla Yüksel, “Mersin Bisikletli Kadınlar Grubu’ndayım. Aynı platformda arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bisiklet farkındalığını oluşturmak için bu etkinliğe katılıyoruz. Bugün tüm dünyada, 42 ülkede ve Türkiye’de 200 şehirde aynı anda kutlanmakta. Mersin Büyükşehir Belediyesi çok büyük destek oluyor, teşekkür ediyoruz kendilerine. Hem katkı sunuyorlar hem de bisiklet yollarımızı çok genişlettiler” dedi.

Gençler Skate Park’ta kaykay ve paten sürdü

Aynı gün etkinlikler çerçevesinde bir durak noktası da Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde, Kültür Park içerisindeki Skate Park’ta düzenlenen scooter, paten ve kaykay şöleni oldu. Son yıllarda gençlerin oldukça ilgi gösterdiği kaykay, paten ve akrobasi dalında, bisiklet kullananların güvenli sürüş yapabilmeleri için kazandırılan Skate Park’ta gençler görsel şölen sundu.