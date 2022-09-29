Belediyenin kadın stantlarında iş yeri sahibi oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde kent genelinde kurulan üretici kadın stantlarında yer alan kadınlar, hem el emeği ürünlerini sergileme fırsatı buluyor hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Belediyenin stantlarından birinde satış yaşan Ümit Gök’de yaptığı başarılı satışlar sonucunda iş yeri sahibi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde tarım, hayvancılık ve sosyal projelerin birçoğunda kadınlara öncelik tanınıyor. Talepte bulunan her kadının çağrısına yanıt veren Büyükşehir, hazırladığı üretici kadın stantlarında şimdiye kadar birçok kadını buluşturdu. O kadınlardan biri de üretici Ümit Gök. 15 yıldır el emeği ürünlerinin satışını yaparak para kazanan ve 1,5 yıl önce de Mezitli ilçesinde dükkan açan Gök, turşudan pekmeze, zeytinden sirkeye, kurutulmuş ürünlerden erişteye, mantıdan reçele kadar birçok ürün üretiyor. 3 kız annesi 57 yaşındaki Ümit Gök, bütün üretimlerini kiraladığı köy evinde yapıyor. Bir kadın olarak kendi ayakları üzerinde durmanın ve ekonomik bağımsızlık elde etmenin mutluluğunu yaşayan Gök, üreten her kadının başarabileceğine inanıyor. Bir üretici kadın pazarında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi personeli ile tanıştığını ve stantlar hakkında bilgi sahibi olduğunu, devamında sürekli olarak stantlarda kendisine yer verildiğini anlatan Gök, “Ben 15 yıl önce bir arkadaşımın tavsiyesiyle bu işe atıldım. Gerçekten de çok iyi bir ilerleme kaydettim. Sonra da sosyal medya sayfası kurdum ve çok güzel ilerledim. Üretici pazarlarında satış yaptım. Büyükşehir Belediyesi ile tanıştım. Bize çok güzel stantlar kurdular. Çok destekleri ve yardımları dokundu. Ben burada da çok güzel para kazandım. Güzel şeyler üretince, beğenilince, müşteri potansiyelim de iyi olunca, artık bir iş yeri kurmam gerektiğinin farkına vardım” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin kadınlara el emeği göz nuru ürünlerinin satışını yapabilmeleri için çok destek olduğunu söyleyen Gök, “Ben ve benim gibi birçok kadına çok büyük desteği var Büyükşehir Belediyesi’nin. Mesela ben işyeri kurabildim, ama işyeri kuramayan çok insan var. Bu da çok büyük bir destek kadınlarımız için. Belediye’nin sunduğu çok güzel bir özveri. Kadınlar çok güzel kazançlar sağlıyorlar. Herkes evine ekmek götürüyor. Birçok kişi bundan faydalanıyor. Belediyeyi gerçekten çok beğeniyorum, çok güzel katkılarda bulunuyor. Mesela Dünya Kadınlar Günü’nde, 23 Nisan gibi birçok özel günde, belediyenin stantlarına katıldım ve çoğunda da satış yaptım. Tarsus’a, Mut’a, Çamlıyayla’ya gittik stant kurduk. Üretici kadınların tanıtılması da çok güzel bizim için” diye konuştu.

Kurulan stantlarda birçok üretici kadınla arkadaş olduğunu ve her konuda birbirlerini desteklediklerini anlatan Gök, “Güçlü bir kadınım, ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kendi paramı kendim kazanıyorum. Hiç kimseye bağımlı değilim” ifadelerini kullandı.

Kadınlara belediyenin stantlarında yer almayı talep etmeleri konusunda çağrıda bulunan Gök, “Hiçbir ücret almıyor Büyükşehir Belediyesi. Biz mesela gidiyoruz stantlarımız kurulmuş, hazır bizi bekliyor. Bu da çok güzel bir şey ve herkese tavsiye ediyorum, yönlendiriyorum. Çünkü biz kadınız, birbirimize destek olmamız gerekiyor” diye konuştu.