Başkan Yılmaz’dan Bakan Selçuk’a ’masal evi’ sözü

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bir dizi program kapsamında dün Mersin’e gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, Toroslar ilçesine bir ’masal evi’ açacaklarının sözünü verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünkü Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ’Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ programına eşi Meltem Yılmaz ile katılan Başkan Yılmaz, Bakan Ziya Selçuk’a günün anısına Orhun Kitabelerinin minyatür örneğini takdim etti. Bakan Selçuk da Başkan Yılmaz’a bu anlamlı hediyesinden dolayı teşekkür etti. Sahneden katılımcılara seslenerek Başkan Yılmaz’ın ’masal evi’ müjdesini açıklayan Bakan Selçuk, "Buradan bir müjdemiz var. Toroslar Belediyemiz bir masal evi açacak. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuz"

Bakan Selçuk’u Mersin’de ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını söyleyen Yılmaz, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi ve en güzel eğitimi almaları en büyük arzumuz. Bunun için imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ülkemiz büyük bir kültürel mirasa sahip. Anadolu Masalları Projesi de çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayacak önemli bir çalışma. Bu projenin ilçemizde olması ve çocuklarımızın Türk masal kahramanlarını tanıyarak büyümeleri bizleri de mutlu edecektir" diye konuştu.