Başkan Yılmaz, Türkmen Şöleninde hemşehrileriyle buluştu

Toroslar Belediyesi; Erdemli Belediyesi tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Geleneksel Türkmen Şöleninde kıl çadırı ile yerini alarak, Yörük Türkmen kültürünü yansıttı. Şölende hemşehrileriyle bir araya gelen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Türkmen Şöleni, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek adına önemli bir etkinlik. İnşallah bundan sonra da aynı coşku ve heyecanla yapılmaya devam edecek” dedi.

Erdemli Belediyesinin Erdemli Çamlığında gerçekleştirdiği Türkmen Şöleni, on binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla geçti. Etkinlikte; Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında (TORTEK) el emeği ile üretilen ürünlerin sergisi, vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Toroslar Belediyesi tarafından vatandaşlara tatlı ikramında da bulunuldu.

“Türk kültürünün en önemli değerlerini hep birlikte paylaştık”

Toroslar Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterileriyle de renklenen etkinlikte Başkan Yılmaz, kıl çadırda hemşehrileriyle tek tek sohbet etti, çocuklarla ve gençlerle yakından ilgilendi. Yılmaz, “Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz’ın teşrifleriyle düzenlenen geleneksel Türkmen Şöleninde Türk kültürünün en önemli değerlerini hep birlikte paylaştık. Hemşehrilerimizle birlikte dolu dolu bir gün geçirdik. Bizim en önemli zenginliklerimizden birisi de geçmişten günümüze gerçekleştirdiğimiz şölenlerimizdir. Bizi biz yapan değerlerimizin, milli kültürümüzün unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel şöleni düzenleyen Erdemli Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu’ya ve ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.