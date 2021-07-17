Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, mübarek Kurban Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binasındaki personeliyle bayramlaşan Başkan Yılmaz, daha sonra Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen törende Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin bayramını kutladı. Meclis üyelerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde Başkan Yılmaz personeline seslenerek, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

"Biz büyük ve güçlü bir aileyiz"

Toroslar’a en güzel hizmeti sunmak için fedakarca çalışan tüm personeline teşekkür eden Yılmaz, "Biz büyük bir aileyiz. Birlikte güçlüyüz ve bir bütünün parçasıyız. Güçlenerek, büyüyerek, el ele, gönül gönüle vatandaşlarımızın yanında olmaya, en yeni ve en güzel hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Toroslar, Mersin’in yükselen yıldızı"

Yaptıkları her işin göz doldurduğunu, vatandaşı memnun ettiğini belirten Yılmaz, “Bu da bizi mutlu ediyor. Yaklaşık 2,5 yıldır beraber çalışıyoruz. Göreve başladığımız gün ile bugün arasında çok büyük fark var. Bunu özellikle çalışmalarımızla ve iletişimimizle görüyorum. Toroslar zaten Mersin’in yükselen yıldızıydı, daha da parlatmak bize düşüyor. Bu konuda Toroslar’ı devraldığımız Hamit Tuna başkanımızı alkışlıyoruz. Kendisinden devraldığımız bayrağı daha da yukarılara taşıma azmi, heyecanı ve isteğiyle çalışıyoruz. Sizlerle bir bütünün parçasıyız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde çalışan arkadaşımız sokağa girdiğinde hem bizleri hem sizleri temsil ediyor. Alışılmış belediyecilik anlayışını bir kenara bırakarak yeni metotlar arıyoruz. Vatandaşımıza daha güzel hizmet götürmek için sizlerle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Biz, tırnak içinde rutin işleri yapan belediyecilik anlayışını benimsemiyoruz. Bizim her günümüz bir önceki günümüzden daha farklı. Dinimizde ve örfümüzde de böyle olması gerekir; daha güzelini bulmak, aramak ve yapmak. Bu açıdan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bayramların, birlik ve beraberliğin perçinlendiği, mutluluğun paylaşıldığı çok özel günler olduğunu da dile getiren Yılmaz, "Toroslar, bin yıldır Anadolu’nun muhafızıdır, koruyucusudur, kalesidir. Bu kalenin muhafızları da bizleriz ve sizlersiniz. İnşallah hep beraber daha güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin ve ailenizin Kurban Bayramını ayrı ayrı kutluyorum" ifadelerini kullandı.