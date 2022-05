Başkan Seçer, özel gereksinimli çocuklarla pizza yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlediği Pizza Atölyesi etkinliğinde özel gereksinimli bireylerle pizza yaptı. Seçer, “Onlarla beraber olmak benim açımdan muazzam dakikalardı” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vahap Seçer, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen Pizza Atölyesi etkinliğine katıldı. Kültür Park içerisindeki Çocuk Hakları Parkında düzenlenen Pizza Atölyesi etkinliğine, Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Yaşam Merkezinden yararlanan özel gereksinimli 18 çocuk katıldı. Başkan Seçer de etkinlikte çocuklarla birlikte pizza yaptı. Görme engelli Alperen ve down sendromlu Gizem, pizza yapım aşamasında Başkan Seçer’e eşlik etti. Seçer, hamura sos sürme aşamasında Alperen’e yardım ederken, Gizem’in hamuruna ise pizza malzemelerini birlikte yerleştirdi.

Mersin’in en özel şeflerinden herkese pizza

Keyifli dakikaların yaşandığı etkinlikte, Mersin’in en özel şefleri dünyanın en özel pizzalarını hazırladı. On parmağında on marifet bulunan Mersin’in özel şefleri, pizza yaparken bir yandan da portakal sıktı. Başkan Seçer’in ve özel gereksinimli çocukların özenle hazırladığı pizzalar fırına atıldı. Özel gereksinimli bireyler, hazırlanan pizzalar ile portakal sularını ellerine alarak Başkan Seçer’le birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Benim açımdan muazzam dakikalardı”

Etkinlikte çocuklarla birlikte keyifli dakikalar yaşadığını vurgulayan Seçer, “Bugün Kültür Parkta Akdeniz’in kıyısında özel çocuklarımızla beraberim. Çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Burada pizza yaptık, meyve suyu sıktık. Çok da güzel pizzalar oldu. Daha sonra da hep beraber afiyetle yedik. Bu hafta içerisinde belediyemizin farklı etkinlikleri olacak. Onlardan bir tanesiydi. Benim açımdan onlarla beraber olmak muazzam dakikalardı. Onları hissetmek, onların sevgisi çok farklı bir duygu, bunu kelimelere dökmem mümkün değil. Umut ediyorum her zaman, her saniye, her dakika bu özel bireylerimiz bu mutluluk içerisinde olsunlar. Hayatları bu şekilde kolaylıkla sürdürülebilir olsun” dedi.

“Burada pizza yaptığım için mutluyum”

Çocuklar etkinlikte büyük mutluluk yaşadı. Down sendromlu Gizem Kaçaman, yaşadığı hisleri “Pizza yapmayı çok seviyorum. Buraya ilk defa pizza yapmaya geldim. Burada pizza yaptığım için mutluyum. Pizzanın çeşitleri vardır. Üzerinde biber, sucuk gibi şeyler var. Onu yapmayı biliyordum ama ilk defa yedim. Engelliler Haftası kutlu olsun” cümleleriyle anlattı.

“Vahap Seçer başkanımızla birlikte olmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyoruz”

Görme engelli Alperen Denizalp de etkinlikten büyük keyif aldığını belirterek, “İlk defa pizza yaptık ve arkadaşlarımızla burada vakit geçirmekten, beraber etkinlik yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Vahap Seçer başkanımız da burada bizimle birlikte oldu. Onunla birlikte olmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.