Başkan Gültak’tan, polisevine yapılan saldırıya kınama

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin’in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesindeki polisevine dün gece düzenlenen terör saldırısını kınadı. Gültak, bir polis memurunun şehit olduğu, bir polis memuru ile 3 vatandaşın yaralandığı saldırıya ilişkin “Bu hain ve alçak saldırının arkasındaki kirli eller adalet önünde mutlaka hesap verecektir. Hiç kimse barış, kardeşlik ve huzurumuzu bozamayacak” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte, gece saatlerinde saldırının yaşandığı Tece Polisevine giden Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yaptığı açıklamada; “Acı haberi alır almaz polisevimize doğru hareket ettik. Alçakça ve korkakça yapılan hain saldırıyı lanetliyor, şehit polis memurumuz Sedat Gezer’e Allah’tan rahmet, ailesine sonsuz sabır ve metanet diliyorum. Saldırıda yaralanan polisimiz ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, bu menfur saldırının ardındaki hain elleri ortaya çıkarıp gerekli cezayı en kısa sürede verecektir” diye konuştu.

Her türlü terörü kollayanları ve terörden nemalananları lanetlediğini ve şiddetle kınadığını belirten Gültak, “Hiç kimse devletimiz, milletimiz ve ortak geleceğimiz üzerinden kendince oyun planları kuramayacaktır. Terör örgütleri bilsinler ki, hain emellerine asla ulaşamayacak, barış ve kardeşlik kentimiz Mersin’de hiç kimse huzurumuzu bozamayacaktır. Polislerimize yönelik alçakça yapılan saldırının arkasındaki kirli eller en kısa sürede ortaya çıkarılıp yargı önünde milletimize hesap verecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Gültak, olay yerinde bilgi aldıktan sonra Bakanı Soylu ve beraberindeki heyetle birlikte hastaneye giderek saldırıda yaralananları ziyaret etti.