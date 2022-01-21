Başkan Bozdoğan, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte okullarda karne heyecanı yaşandı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek karnelerini takdim etti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan öğrencilerin karne sevincini paylaştı. Tarsus İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Başkan Bozdoğan, öğrencilere karne ve hediye dağıtarak heyecanlarına ortak oldu. Öğrencilere eğitim öğretim hayatları ile ilgili tavsiyeler veren Başkan Bozdoğan, “Sevgili öğrenciler, bir dönemin sonuna geldiniz ve derslerinize emek sarf ettiniz. Uzun ve yoğun geçen bir dönemin ardından karnelerinizi almanın heyecanını yaşıyorsunuz. Bugün bu sıralarda geleceğin mühendislerini, öğretmenlerini, profesörlerini, ülkemizin geleceğini görüyorum. Bizim bütün gayretimiz öğrencilerimizin geleceği içindir. Sizlere daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Ara tatilinizde daha çok çalışarak, daha güzel yarınlara sağlam adımlar atacağınıza hiç şüphem yok. Tatil süresince iyi dinlenin ancak eksikliklerinizi de gidermeyi ihmal etmeyin. Öğrencilerimizin başarısı için emek sarf eden öğretmenlerimize ve siz geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum" dedi.

Bozdoğan ve protokol üyeleri program sonunda öğrencilere karne hediyesi olarak kitap dağıttı.