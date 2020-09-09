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Başarılı emniyet personeli ödüllendirildi
MERSİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YANDOL BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ, YAPTIKLARI BAŞARILI ÇALIŞMALARDAN DOLAYI ÖDÜLLENDİRİLDİ.
MERSİN 09.09.2020, 11:57
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı ödüllendirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde bulunan bir market önünde ve 5 Eylül tarihinde bir hastanenin otopark girişinde meydana gelen cinsel taciz ve kapkaç olaylarına karıştıkları tespit edilen şahısların yakalanarak tutuklanmalarını sağlayan Yandol Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödüllendirildi.
Emniyet personeline teşekkür eden Şahne, başarılarının devamını diledi.
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