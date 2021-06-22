"Aşk Olsun" Mersinlilerden tam not aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü’nün 2020-2021 yılı sanat sezonu repertuarında yer alan ‘Aşk Olsun’ isimli müzikli oyun gösterisi sahnelendi.

Polis Evi karşısındaki Amfi Tiyatro’da sahnelenen müzikli oyun gösterisini Mersinliler yoğun bir ilgiyle izledi. Vatandaşların pandemi ve kapanmalar nedeniyle uzak kaldıkları kültür ve sanat etkinliklerini Mersinlilerle buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde Mersinlilerin sanata olan hasretini giderdi. Gösteriyi izleyenler arasında Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Mersin Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Murat Atak ile çok sayıda sanatsever yer aldı. Söylenen şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden ve ritme ayak uyduran vatandaşlar sanat dolu bir akşam geçirdi. Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği gösteride edebiyat tarihinde önemli yer edinmiş şiirler ve severek dinlenen şarkılar seslendirildi. Şiir ve şarkıların yanı sıra oyuncular danslarıyla göz doldurdu. Müzikli oyun gösterisi ‘Güzel Günler Göreceğiz’ şarkısının seslendirilmesi ile sona erdi.

“Aşk şarkıları söyledik, aşk şiirleri dinledik”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, çok keyifli, güzel ve dolu dolu bir akşam yaşadıklarını ifade ederek, “Şehir Tiyatromuzun oyuncuları ile beraber, sanat topluluklarımızdaki müzisyen arkadaşlarımız, orkestra mensubu arkadaşlarımızla bir arada aşk şarkıları dinledik, söyledik. Aşk şiirleri dinledik. Çünkü biz hep sevgi, dostluk, barış, özgürlük, kardeşlik olsun istiyoruz. Bu güzel temennilerle de yapmış olduğumuz bu gece gerçekten çok mutlu etti bizi. Seyircinin yoğun ilgisi, eşliği, sevgi dolu tavırları, parçalar istemesi ve ona yine büyük bir istekle eşlik etmesi, bizim ne kadar doğru şeyler yaptığımızı da gösteriyor. Çünkü toplumun tutkalıdır müzik, sanat. Bir araya getirir, birleştirir. Biz de bu yolda işler yapmayı hedefliyoruz ve çok da mutlu oluyoruz yaptığımız çalışmalarla” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak yerel müzisyenlere destek için etkinlikler yaptıklarını da hatırlatan Özdülger, “Çorbalarında tuzumuz olsun, yaralarına merhem olsun istiyoruz ve bunun da devamını getiriyoruz. Çok da mutluyuz bu yaptığımız işten. Çünkü onlar da müzik yapmayı istiyorlar, seyirci ile bir araya gelmek istiyorlar. Biz de destek oluyoruz. Aynı zamanda kendi bünyemizdeki sanat topluluklarımızın yaptığı bu etkinliklerle de kendi arkadaşlarımızla seyircimizi bir araya getiriyoruz” diye konuştu.

“Tüm Mersin’de dolu dolu sanat etkinlikleri olsun istiyoruz”

Özdülger, Temmuz ayı içerisinde de Mersin Şehir Tiyatrosu olarak tüm ilçelerde ‘Aslolan Hayattır’, ‘Ölümü Ardında Gezdirenler’ ve ‘Halktan Biri’ oyunlarının temsillerinin yapılacağını duyurarak, “Tüm Mersin’de dolu dolu sanat etkinlikleri olsun, sanatla vatandaşlarımızı buluşturalım istiyoruz. Bu noktada bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz, Başkanımız Vahap Seçer’e hep yanımızda olduğu ve desteklediği için teşekkür ediyoruz. Tabi değerli Mersin izleyicisine ve sanatseverlere de ayrıca teşekkürlerimiz var. Sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

Sanatın diğer dalları ile birleştirilerek oluşturulan etkinliklerin daha güzel olduğunu söyleyen vatandaşlardan Can Çığırgan, “Harika bir etkinlik. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, bale ve bütün çeşitliliğin bir arada olduğu anda her şeyin ne kadar güzel olduğu gözüküyor. Harika, hepsinin bir araya kaynaştırıldığı müthiş bir etkinlik. Ben çok memnun oldum, yine yapılırsa yine gelirim. Hatta aynısını beş kere falan seyredebilirim” dedi.

Sanatın, hayatın bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Utku Esen, “Etkinlik çok güzel oldu. Sonuç olarak sanata ihtiyacımız var. Sanatın, hayatımızın bir parçası olması gerekiyor. Bunu destekleyen bir organizasyondu. Yine güzeldi. Şehir Tiyatrosu’nun diğer oyunlarını da takip ediyorum. Gayet memnunuz. Artarak devam etmesini bekliyoruz. Kaliteli, güzel işler çıkıyor” diye konuştu.

Etkinliklerin devam etmesini ve Mersin’in sanatsal çalışmalarda daha iyi olmasını dileyen Naime Sönmez ise, “Mersinli sanatsever olarak bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyoruz, beğeniyoruz. Gidişatın güzel olduğunu da görüyoruz, takip eden birisi olarak aynı şekilde devam etsin, daha iyilerini görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.