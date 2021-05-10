Anaokulu öğrencilerine ’çocuk hakları’ eğitimi

Mersin’de aralarında ana sınıfı öğrencilerinin de yer aldığı ve uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ‘e-Twinning’ platformu üzerinden çocuklara, çocuk hakları eğitimi verildi.

Mezitli Şehit Yaşar Yıldırım İlkokulu Anasınıfı D Şubesi öğrencileri ve öğretmenleri Hilal Tutaysalgır Özkale’nin de yer aldığı Mersin, Muğla ve İzmir’den proje ortaklarının uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı ‘e-Twinning’ platformunda paylaşılan ’Çocuk Hakları Çocukken Öğrenilir’ projesine 8 Türk öğretmen, yaklaşık 80 öğrenci ve velileri katıldı.

Covid-19 süreci nedeniyle bir kısmı çevrimiçi bağlantılarla bir bölümü de okullarda öğretmenleri vasıtasıyla verilen eğitimde, öğrenciler 9 ana temada çocuk haklarını, sınıf, okul ve toplumda kullanabilmeleri konusunda etkinlikler yaptılar.

Okul öncesi öğretmeni Hilal Tutaysalgır Özkale, proje kapsamında öğrencilerin sahip olduğu hakları bilmeyi, kullanmayı ve yaşatmayı, demokratik bireyler olarak yetişmeyi öğrendiklerini dile getirdi. 2020 yılı Kasım ayında başlayan projenin, yaygınlaştırma çalışmaları ile devam edeceği belirtildi.