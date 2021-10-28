Anamur Belediyesi’ne proje ödülü

Anamur Belediyesi, Sürdürülebilir Ulaşım, Fikir ve Proje Uygulaması Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’na “Caretta Caretta İçin Pedalla” projesiyle katılan Anamur Belediyesi ödüle layık görüldü.

Ankara’da gerçekleştirilen törene katılarak ödül alan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, “Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen proje yarışmasına sahil projemizi entegre olarak uygulamayı planladığımız ’Caretta Caretta İçin Pedalla’ projemizle katılmıştık. Yapılan değerlendirme sonucunda projemizin ödüle layık görülmesi hepimizi gururlandırdı. Kentimizi ekolojik yaşamdan koparmadan ve doğaya zarar vermeden geliştirmeyi hedefleyen projelere imza atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.