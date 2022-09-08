Akdeniz’in kentsel dönüşüm konutları aileleri heyecanlandırdı

Mersin’de yaşayan 5 nüfuslu Eren ailesi, yerinde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Akdeniz ilçesinde Toplu Konut İdaresi tarafından yapımı tamamlanan ve yakında taşınacakları örnek dairelerini gezdi. Dairelerini çok beğendiklerini dile getiren Eren ailesinin fertleri, taşınmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın girişimleri sonucu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çay Mahallesi’nde başlayan yerinde kentsel dönüşüm projesi çerçevesindeki daireler ve çevredeki donatılar tamamlandı. Doğalgazlı toplam 415 daire, 36 dükkan, 8 dükkanlı ticaret merkezi ile caminin olduğu alanda kura çekimi yakında yapılacak. Çay Mahallesi’nde yaşayan Eren Ailesi, kura öncesi örnek dairelerini ve proje alanındaki park ve yeşil alanları gezdi.

“Asla ‘hayır’ demesinler”

Hak sahiplerinden Sıtkı Eren, 3+1 oturumlu dairesini gezdiğini ve çok beğendini belirterek, “Daireleri çok güzel yapmışlar, her malzemenin kalitelisini kullanmışlar, eksiksiz. Açıkçası bir mutfak masrafı taksitiyle ev sahibi olacağız. Aklımızın ucundan geçmiyordu, görebileceğimize inanmıyorduk ama şükür gördük. Park var, otopark var, çocuklar rahatlıkla gezip dolaşabilir, aklımız dışarıda kalmaz. Eski yerde aklımız hep dışarıdaki çocuklarımızdaydı. Acaba nerede, nereye gitti? Araçlar süratli geçiyor, dikkatsiz. Burada öyle bir durum yok. Sistemli, site gibi, güvenlikli, her geçen giremez. Yani o konuda da ferahım. Mahalle sakinlerinin gözü kapalı kabul edip gelmelerini isterim. Asla ‘hayır’ demesinler. Allah herkese hayırlı uğurlu etsin. Devletimizin ve Akdeniz Belediyesinin desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalleli kadınlara çağrı: “Gelip bu güzel daireleri görün”

Şu an yaşadığı evde birçok sıkıntı yaşadığını dile getiren Sinem Eren de mahalleli kadınlara seslenerek; “Buyurun gelin, buradaki yeni ve güzel daireleri görün. Ben çok beğendim. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çocuklar, taşınmak için sabırsız

Eren ailesinin çocukları da hem bundan sonra yaşayacakları evlerinin, hem de dairelerinin olduğu binanın hemen yanı başında bulunan park ve yeşil alanları çok beğendiklerini ifade ettiler. Kendileri için yapılan çocuk parkı ve oyun gruplarında eğlenen çocuklar, bir an önce yeni evlerine taşınıp arkadaşlarıyla oynamayı ve eğlenmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

“Yaşam burada daha da güzelleşecek”

Çay Mahallesi sakini ve hak sahiplerinden biri olan Aysel Geyik de 2+1 oturumlu dairesini gezdiğini ve çok beğendiğini söyledi. Geyik şöyle konuştu; “Çevre düzenlemesi başta olmak üzere, her açıdan ailelerin yaşayabileceği güzel, düzenli ve sistemli konutlar var. Eski evlerimizdeki en büyük zorluk ısınma idi. Burada öyle bir sıkıntı olmayacak, daha temiz, daha düzenli olacak. Kullanılan malzemeler de kaliteli. İnsanlara daha rahat bir yaşam sunacağı kesin. Basketbol sahası, çocuk park ve oyun alanları, oturma alanları da var, çevre düzenlemesi güzel. Ferah bir ortam. Yaşam burada daha da kolaylaşacak ve güzelleşecek. Bu imkanları bizlere sağlayan Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak ve tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum.”