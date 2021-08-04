Akdeniz’de yol çalışmaları devam ediyor

Akdeniz Belediyesi, merkez ve kırsal bölge ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan tüm mahallelerde asfalt yama, kilitli parke taşı kaplama, spor sahaları ile kaldırım yenileme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, gerek sahada yaptıkları incelemeler sonucu gerekse de muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine asfalt yama, kaldırım yenileme ve tarım yolu açma hizmetlerini aralıksız gerçekleştiriyor. Kiremithane Mahallesinde kilitli parke taşı tamiratını tamamlayan ekipler, Limonlu ve Camili mahallelerinde de asfalt yama çalışması yaptı. Çay Mahallesinde kurulan pazar yerine beton dökme işlemini bitiren ekipler, mahalle evinin çevre duvarını boyadı.

Kürkçü Mahallesinde kilitli parke taşı döşeme işine devam eden ekipler, yenilenecek sokakların harç işine başlarken, kumlamaların ardından sokaklar yenilenecek. Bir diğer ekip ise Adanalıoğlu Limonlu Mahallesinde asfalt yama çalışması gerçekleştirirken, Okan Merzeci Parkı Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) önünde de kilit taşlarının döşenmesi yapıldı.

Çilek Mahallesinin birçok sokağında yıpranan asfaltı söken ekipler, burada da kaplama çalışması gerçekleştirdi. Otobanın Camili Mahallesi bağlantı yoluna da baypas döküp arazöz ile sulamasını yapan ekipler, Özgürlük Mahallesi Tırmıl Tepe hayvan pazarı ile Çay Mahallesinde de molozların alımını yaptı.

Bekirde Kültür Sanat Evinin önünü, çocuk oyunları için rengarenk boyayan ekipler, Akyüz Parkında bulunan potaları da bakımdan geçirip boyadı; Yaşar Kemal Parkının bordür taşlarını boyayıp yeniledi.