banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor
Mahkeme 30 Ekim'de...
Mahkeme 30 Ekim'de...

Akdeniz’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

AKDENİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN İLÇEDE ASFALT, KALDIRIM, KİLİT TAŞI DÖŞEME VE TAMİR ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ.

MERSİN 16.10.2020, 13:11
2
Akdeniz’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçede asfalt, kaldırım, kilit taşı döşeme ve tamir çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ilçe genelindeki yoğun mesaisi aralıksız devam ediyor. Sayısı, araç-gereç ve ekipman gücü arttırılan fen işleri ekipleri, bir yandan asfalt yama, kaldırım, kilit taşı tamiri ve yol düzenleme çalışmaları yaparken, okul, hastane, cami, dernek gibi kurum ve vatandaşların ortak kullandığı mekanların tadilatı, bakımı ve onarımını da gerçekleştiriyor.

Çöken yollar bypass ile düzeltiliyor

Karaduvar ile Kazanlı arasında bulunan ‘Kanal1 Sokak’ üzerinde yol düzenleme çalışmasını tamamlayan ekipler Müfide İlhan, Hamidiye, Nusratiye ve Güneş mahallelerinde de zarar gören kilitli parke taşlarını yeniledi. Karacailyas’ta alışveriş pazarı kurulan bölgenin asfalt yama çalışmasını bitiren ekipler, Çilek ve Şevket Sümer mahallelerinde ise çöken yolları bypass serimi ile düzeltti.

Okullara kütüphane kazandırılıyor, camilerin tadilatı yapılıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kültür Mahallesi 4309 Sokak’ta daha önce belirlenen ve yıpranmış kilitli parke taşı söküm sonrası, yeni bordür taşlarının döşemesini yaptı. Yolun kot çalışması da kontrol edilip gerekli düzenleme sağlandı. Nusratiye Mahallesi’nde, eski devlet hastanesi girişinin sundurmasının imalatını ve montajını tamamlayan ekipler, eğitim yuvalarının açıldığı bu günlerde, Yenitaşkent Mahallesi Yusuf Bayık Ortaokulu’na da bir kütüphane kazandırdı.

Akdeniz ilçe genelindeki tüm mahallelerde çalışmalarını sürdüren fen işleri ekipleri, okul, cami, oda ve dernek gibi kurumların yanı sıra, vatandaşlardan gelen talepleri de programa alarak en kısa zamanda yerine getiriyor.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2