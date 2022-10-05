Akdeniz’de tüm işlemler internet üzerinden yapılabiliyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin yenilenen ve güçlenen resmi internet adresi "akdeniz.bel.tr" üzerinden vatandaşlar, artık belediye binasına gelmeden de onlarca hizmeti, iş veya işlemini evden veya cepten yapabiliyor.

Mükellefler, çeşitli iş ve işlemleri için Akdeniz Belediye binasına gelmeden internete bağlı bir bilgisayar veya akıllı cep telefonu üzerinden, emlak beyanı-çevre temizlik beyanı-ilan reklam beyanı verebiliyor. Daha önceleri sistem üzerinden, sadece borç sorgulama ve ödeme hizmeti vardı. Yani borç oluşması ve ödemesi için yapılması gereken ilk işlem olan beyan vermek üzere, vatandaşların belediye binasına gelmesi gerekiyordu. Ancak yeni düzenleme sayesinde mükelleflerin, bütün işlemleri için beyan verme, borç oluşturma ve aynı anda ödeme yapmak için belediye binasına gelmelerine gerek kalmadı. Bu sayede vatandaşların kuruma gelip sıra bekleme, beyan oluşturma, borcu çıkarma, ardından da çıkan borcu vezneye yatırma derdi de sona ermiş oldu. Böylelikle mükellefler hem zamandan tasarruf ediyor hem de birçok resmi işlemini belediyeye gelmeden internet üzerinden birkaç tıkla halledebiliyor.

E-belediye uygulaması 3D ile daha güvenli

Ayrıca, web sayfası üzerinden işlem yapmak, borç veya vergisini ödemek isteyen vatandaşların güvenliği için gerçekleştirdiği bütün işlemler, internet güvenliğinde en üst seviye olan 3D güvenlik sistemi ile korunuyor. Bu sayede Akdeniz Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden yapılan fatura, vergi, borç ve ceza ödemeleri daha güvenli bir ortamda gerçekleşiyor.

Akdeniz Belediyesinin resmi web adresi üzerinden bugüne kadar hizmet verdiği ve işlemini gerçekleştirdiği vatandaşların sayısı da her geçen dakika artıyor. Web sayfası üzerinden kısa süre içinde 8 bin 834 mükellef işlemi, bin 552 şifresiz oturum, bin 464 şifreli oturum ve 38 bin 333 ödeme işlemi yapıldı. Akdeniz Belediyesi, e-belediye hizmet ihtiyaçları için de vatandaşlara yardımcı oluyor. Hizmetler hakkında destek almak isteyen vatandaşlar, 0324-3366583 numaralı telefon üzerinden de bilgi alabilir.