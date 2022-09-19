Akdeniz’de Balık Festivali heyecanı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, lezzet ve eğlencenin bir araya geleceği, 24-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan ’3. Karaduvar Balık Festivali’ne tüm vatandaşları davet etti.

Akdeniz Belediyesinin, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği Karaduvar Balık Festivali’ne artık sayılı günler kaldı. Bu hafta sonu (cumartesi-pazar) düzenlenecek olan ve iki gün sürecek etkinliğin hazırlıkları tamamlanırken konserler, çocuk aktivite alanları, ödüllü yarışmalar ve renkli gösterilerle öne çıkan bu yılki buluşmaya da yine on binlerce insanın katılımı bekleniyor.

“Tüm Türkiye’yi, sardalyenin başkentine bekliyoruz”

Av sezonunun başlaması dolayısıyla Karaduvar Balıkçı Barınağını ve Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret eden Başkan Gültak, burada balıkçı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi, av sezonunu açan balıkçıların heyecanını paylaştı. Ardından bir balıkçı teknesinin dümenine geçen Gültak, yaptığı çağrıda, “Heyecanla beklediğiniz, üçüncüsünü planladığımız balık festivalimiz 24-25 Eylül’de Hakan Altun’un güzel şarkılarıyla Karaduvar Mahallemizde olacak. 7’den 70’e tüm Mersinlileri ve tüm Türkiyelileri, sardalyenin başkenti Karaduvar’a bekliyoruz” dedi.

“İnsanlarımız dolu dolu iki gün geçirecek”

Karaduvar Mahalle Muhtarı Fikret Altan da festivalin hem esnafın işlerinin büyümesini sağladığını hem de vatandaşların iki gün boyunca eğlence ve keyif dolu saatler yaşadığını ifade ederek, mahalle sakinleri olarak festivali büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti. Altan; “Festival sayesinde insanlarımız bir araya gelecek, iki gün boyunca konser, çeşitli etkinlikler ve balık-ekmek yiyerek farklı 2 gün yaşayacak. Belediye Başkanımız da bu konuda çok özverili çalışıyor. Mahallem adına bu çabaları ve emekleri nedeniyle başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Restoran işletmecisi Polat Demir ise balık festivali sayesinde kent ve ülke çapında tanınır hale geldiklerini ve işlerinin açıldığını belirterek, “Festival sayesinde buraları doldu taştı, oturacak yer kalmadı. Akdeniz Belediyesine, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Festival hakkında düşüncelerini paylaşan diğer Karaduvarlı balıkçı esnafı ve restoran işletmecileri de etkinlik ile bölgeye yine canlılık geleceğine ve işlerinin daha da artacağına inandıklarını dile getirdiler.