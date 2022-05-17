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Akdeniz zabıtası marketlerde fiyat-etiket denetimi yaptı

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan AVM ve marketlerde fiyat-etiket kontrolü ile gıdaların son tüketim tarihine yönelik denetim ve kontroller yaptı.

MERSİN 17.05.2022, 12:24
Akdeniz zabıtası marketlerde fiyat-etiket denetimi yaptı

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan AVM ve marketlerde fiyat-etiket kontrolü ile gıdaların son tüketim tarihine yönelik denetim ve kontroller yaptı.

Geçtiğimiz aylarda özellikle yağ ve şeker stokçularına karşı harekete geçen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması amacıyla ilçe sınırları içinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sürekli sahada olan zabıta ekipleri, bir yandan fahiş fiyatları tespit edip haksız kazanç elde edilmesini önlemek amacıyla işyerlerini denetlerken, diğer yandan ürünlerin etiket-fiyat kontrolleri, gramajları ile son kullanım tarihlerinin de kontrolünü yapıyor.

Seçilen ürünler kasaya götürülüp fiyat-etiket kontrolü yapıldı

Özellikle vatandaşların en çok tükettiği gıdalar olan yağ, çay, şeker, peynir, süt, yumurta, tavuk eti ve dondurulmuş ürünleri seçip kasaya götüren zabıta ekipleri, etiket fiyatı ile kasa fiyatlarını karşılaştırıp not aldı. İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde, temizlik ve hijyen denetimi de yapılırken, eksiği görülen işletme sahipleri uyarıldı, eksikleri tamamlamaları için kendilerine süre verildi.

Zabıta ekipleri, fahiş fiyatlı, eksik veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaları halinde uygulanacak ağır cezai yaptırımlar hakkında işletme sahipleri ile personele bilgi verip, etiket-fiyat uyumu, gramaj ve işyerlerinin temizliği hakkında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda da bulundu.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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