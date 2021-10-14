Akdeniz Belediyesinin salgınla mücadele çalışmaları sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, korona virüs salgını ile mücadelede, halkın ortak kullandığı sağlık ocakları, taziye ve mahalle evleri, camiler ile Kur’an kursu gibi ibadethanelerde ilaçlama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı mobil ilaçlama ekibi, pandemi ile mücadele kapsamında, Karaduvar Mahalle Evi, Anadolu ve Esenli mahallelerinde bulunan camiler, Huzurkent’te bulunan sosyal hizmetler ve taziye evi binası ile daha birçok yerde hijyen ve temizlik çalışması yaptı. Bu binalardaki halıları yıkayan ekipler, salgına karşı ilaçlama da yaptı. Çalışmalara tanık olan mahalle sakinleri, memnuniyetlerini dile getirip, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Eksiği olan parkların aydınlatması yeniledi

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, ilçede bulunan park ve yeşil alanlara yönelik yenileme, budama ve çim biçimi hizmetleri de sürüyor. Sahada yapılan incelemeler ve vatandaşların talebi üzerine harekete geçen ekipler Hrant Dink, Yaşar Kemal, Madımak 23 Evler Mahallesi ile Madımak Barış ve Kardeşlik parklarının aydınlatma sistemlerinin tamir ve değişimini tamamladı. Ekipler ayrıca, Mersin Millet Bahçesi, Siteler Mahallesi Sağlık Ocağı, Mersin Nakliyeciler Sitesi, 75. Yıl Fen Lisesi bahçesi ile Anadolu, Sarıibrahimli, Kürkçü, Yanpar, Hal, Adanalıoğlu, Karacailyas, Kazanlı, Yenitaşkent, Toroslar ve Huzurkent’te bulunan park ve yeşil alanlar, Ümit Yaşar Oğuzcan, Akyüz ve Karaduvar Cumhuriyet parkında budama, ot biçimi ve temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar sayesinde, özellikle araç sürücülerinin görüşünü engelleyen veya elektrik tellerine yaklaştığı için vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden dallar budanıp olası risklerin önüne geçilirken, park ve yeşil alanlarda yükselen çalılar ve otlar da kesildi ve temizlik çalışması yapıldı.