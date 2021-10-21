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Akdeniz Belediyesinden meme kanseri farkındalık etkinliği

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Akdenizli kadınların katılımıyla gerçekleşen bir farkındalık etkinliği organize edildi.

MERSİN 21.10.2021, 10:03
Akdeniz Belediyesinden meme kanseri farkındalık etkinliği

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Akdenizli kadınların katılımıyla gerçekleşen bir farkındalık etkinliği organize edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2004 yılında meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla her yıl 1-31 Ekim tarihleri arası, “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olarak belirlendi. Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü de bu ay kapsamında Akdenizli kadınlara yönelik farklı ve renkli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Ücretsiz mamografi taraması yapıldı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından kent merkezine uzak kırsal mahallelerde yaşayan 180 kadının ulaşımları sağlanıp ücretsiz mamografi taramaları da gerçekleştirildi. Katılımcı kadınlara meme kanseri, erken tanı ve takip, kendi kendine muayene gibi konularda uzmanlar tarafından bilgilendirici seminer verildi.

“Pembe Kurdele Bileğinde Kontrol Elinde” sloganıyla bir atölye çalışmasının da gerçekleştirildiği buluşmada kadınlar, takı tasarım eğitmenleri eşliğinde meme kanserinin sembolü olan pembe kurdeleler ile çeşitli bileklikler tasarladı.

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