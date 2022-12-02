Akdeniz Belediyesinden engelli vatandaşlara iş kulübü eğitimi

Akdeniz Belediyesi ile Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) işbirliğinde engelli bireylere yönelik, ’proje hazırlama, hibe başvurusu, iş gücü piyasası, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri’ konularında iş kulübü eğitimi verildi.

Akdeniz Belediyesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğinde, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri çerçevesinde kendi işini kurmak veya büyütmek isteyen engelli vatandaşlara "İş Kulübü Eğitimi" verildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleşen eğitimde katılımcılara, "Proje Hazırlama, Hibe Başvurusu, İş Arama Becerileri, İş Gücü Piyasası, Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" konularında İŞKUR uzmanları tarafından sunumlar yapıldı. Uzmanlar, eğitime katılan engelli vatandaşların farklı konulardaki sorularını da yanıtlayıp onları aydınlattı. Eğitim sonunda sertifikalarını alan engelli vatandaşlar, aldıkları bilgilerin kendileri için büyük önem taşıdığını ve çok faydalanacaklarını kaydederek, Akdeniz Belediyesi ve İŞKUR yetkililerine teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, Akdeniz Belediyesi olarak İŞKUR ile düzenledikleri iş kulübü eğitimlerine büyük önem verdiklerini vurguladı. Daha önce meslek edindirme kurslarında da bu eğitimi verdiklerini hatırlatan Uçar, "Buraya gelen kursiyer arkadaşlarımız bu eğitimi aldıktan sonra çok daha sistemli, bilinçli bir

şekilde iş arayışlarına devam ettiler. Ve bu nitelikli belgeden sonra iş arayışında daha da güçlendiler. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, sizlerin de bu eğitimi almanızı istedik. Bu eğitime katılmanız bizleri çok mutlu etti. Hepinize bundan sonraki hayatınızda mutluluk ve başarı diliyorum" dedi.