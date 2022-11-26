Akdeniz Belediyesinden çocuklara ’oyun terapisi’ hizmeti

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, uzman psikologların katılımıyla hayata geçirdiği ‘oyun terapisi’ yöntemiyle, çeşitli nedenlerle sorun yaşayan çocuklara psikolojik destek veriyor.

Akdeniz Belediyesi, çocuklarında psikolojik davranış bozukluğu, dikkat ve öğrenme eksikliği, uyku ve yemek bozuklukları, kardeş kıskançlığı, ebeveyn ayrılığı veya kaybı sonucu oluşan travma nedeniyle sorun yaşayan ailelere ‘oyun terapisi’ ile destek oluyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Günay Duygu Ateş, bu ve benzeri sorunlar yaşayan ebeveynleri, ücretsiz sundukları oyun terapisine çocuklarını getirmeye davet etti.

“Oyuncaklar kelimeleri, oyunlar ise ne anlatmak istediğini gösterir”

Oyun ve oyuncakların çocukların ruhsal durumunu yansıtmasında önemli bir rol oynadığının altını çizen Psikolog Ateş, “Çocuklar, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmekte, yetişkinler kadar iyi değildir. Çocuk, çoğu zaman duygu ve düşüncelerinin farkında olmayabilir veya bunu anlamlandıramayabilir. Dolayısıyla ifade etmeleri de güçleşir. Çocuklar için oyun ve oyuncaklar, kendilerini ve duygularını keşfettikleri, bunları ifade ederek yaşamlarına aktardıkları bir alandır. Oyuncaklar, çocuklar için kelimeler, oynadığı oyunlar ise bize ne anlatmak istediklerini gösterir” dedi.

Terapide kullanılan oyun ve oyuncaklar

Oyun terapisinde kullandıkları materyalleri üç gruba ayırıp incelediklerini kaydeden Ateş; “Bunlar gerçek yaşam oyuncakları; ev, ev eşyaları ve kuklalar gibi. Bunun dışında agresif dürtü oyuncakları; askerler, silah, tabanca gibi oyuncaklar. Ve dışavurum oyuncakları; bunlar da boyalar, yapışkanlar, kum gibi oyuncaklardır” diye konuştu.

Oyun terapisinin seçilebildiği durumlar

Uzman Psikolog Duygu Ateş, oyun terapisinde, çocuklarda görülen ruhsal problemlerin, davranışsal sorunların oyun ve oyuncaklara aktarımının gerçekleştiğini belirterek şöyle konuştu; “Çocukların iç dünyasındaki çatışmaları ve yoğun duygularını paylaşabilmesi adına o güvenli ortamı sağlayabilmek psikoloğun görevidir. Burada en önemli işlev, çocuğun olduğu gibi kabul edilerek büyümesi ve gelişmesi için en uygun ortamın sağlanmasıdır. Bu ortamlar sağlanırken, çocuklar için bazı sınırlar konulabilir veya bazı seçenekler sunulabilir. Bu, çocuktaki öz farklılık ve öz kontrolü geliştirir ve onlar için önemli bir adımdır. Oyun terapisi de çocuklarda davranış, uyku, yemek, hiperaktif ve dikkat eksikliği bozuklukları, kardeş kıskançlığı, ebeveyn ayrılıkları veya kaybında, özgün öğrenme güçlüğü veya saldırgan hareketlerin bulunduğu durumlarda tercih edilebilir.”

“Ailelerimizi bekliyoruz”

Uzman Psikolog Ateş, terapinin kaç seans süreceğinin, çocuğun yaşadığı duruma göre değişkenlik gösterebildiğini kaydederek, “Akdeniz Belediyesi uzman psikologları olarak, oyun terapisi hizmetini ailelerimize ücretsiz sunabilmekteyiz. Detaylı bilgi almak için bizleri arayabilirsiniz” dedi.