Akdeniz Belediyesi personeli 11 bin lira maaş promosyonu alacak

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi ile ihaleyi kazanan banka arasında promosyon protokolü imzalandı. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile Vakıfbank Mersin Metropol Şubesi Müdürü Murat Münüsoğlu arasında imzalanan ve 4 yılı kapsayan protokol ile belediyenin 308 personeline 11 bin lira maaş promosyonu ödenecek.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, kadrolu personelin maaşlarının yatırılacağı banka ve kadrolu personele ödenecek 2022-2026 sürecini kapsayan promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan ihale sonuçlandı. İhale sonucunda belediyenin personeline en yüksek maaş promosyonu ödemeyi teklif eden Vakıfbank arasında anlaşma sağlandı. Kadrolu personele yapılacak promosyon ödemesinin, 15 Mart 2022 tarihinde yapılacak maaş ödemesinden sonraki ilk hafta içerisinde yapılacağı belirtildi.

Belediye şirket personeline de 4 bin lira promosyon ödemesi yapılmıştı

Öte yandan, Akdeniz Belediyesi Personel A.Ş.’de çalışan personeli için de geçen yıl haziran ayında imzalanan ve yine 4 yılı kapsayan protokol ile belediye şirketine bağlı 700 personel için kişi başına 4 bin lira tutarında promosyon ödemesi gerçekleşmişti.

“Akdeniz Belediyesi yine bir ilke imza attı”

Akdeniz Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde bir konuşma yapan Başkan Mustafa Gültak, imzaladıkları protokol ile belediyenin memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçilerine 11 bin lira tutarında banka promosyonu ödeneceğini söyledi. Gültak, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana belediyemiz personelinin yararı için hareket ediyoruz. Bu anlamda, belediyemizde görevli her bir çalışanımızın haklarını savunma noktasında da elimizden gelen bütün gayretleri sarf ediyoruz. Akdeniz Belediyesi, bugün yeni bir ilke daha imza atmıştır. Maaşlarını Vakıfbank’tan alacak olan memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçi kardeşlerimiz, imzaladığımız bu protokol sayesinde tam 11 bin lira tutarında bir ödül, bir promosyon alacaklar. Personelimize ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Müşteri memnuniyeti önceliğimiz”

Bankanın Metropol Şube Müdürü Münüsoğlu da bugüne kadar Akdeniz Belediyesi ile çok verimli şekilde çalıştıklarını belirterek, “Gerek belediyemiz gerekse personeli ile ilişkilerimiz hep iyi düzeyde oldu. Maaş protokol ihalesini de yeniden kazanmış olmaktan dolayı mutluyuz. Müşteri memnuniyeti, hem bankamız hem de şubemiz için öncelik arz etmektedir. Bu nedenle hem kuruma hem de çalışanlarına en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Belediyemize ve bankamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.