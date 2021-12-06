Akdeniz Belediyesi Mesleki Eğitim Atölyelerine başvurular başladı

Akdeniz Belediyesi tarafından yürütülen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında finanse edilen Mesleki Eğitim Atölyeleri başlıyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, gençlere meslek kazandırılması ve istihdam edilmelerine yönelik bir projeyi daha hayata geçiriyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüzde 20 istihdam garantili kurslar kapsamında, Autocad 3DS MAX, grafik tasarım, fotoğrafçılık, ön muhasebe, halkla ilişkiler ve müşteri hizmetleri alanlarında eğitimler verilecek. “Yetkin Belgeli İş Gücü, Akdeniz’in Dinamik Gücü” hedefi ile Mersin Üniversitesi eski Tıp Fakültesi Acil binasında verilecek eğitimlere başvurular başladı. Başvuruların 10 Aralık saat 17.00’ye kadar yapılması gerekiyor.

Eğitimlere katılmak isteyen gençler, www.akdeniz.bel.tr adresi üzerinden de başvuru yapabilecek. Kurslara katılımda, başvuruda bulunduğu tarih itibari ile 18-29 yaş aralığında olmak, en az lise mezunu olmak, açık öğretim hariç öğrenci olmamak ve çalışmıyor olmak koşulları aranıyor.

Kontenjanın 5’i ortopedik engelli genç kursiyerlere ayrılacak. Akdeniz ilçesi sınırlarında yaşayanlar, Covid-19 tedbirleri gereğince en az 2 doz aşı yaptıranlar ile ön başvurularda kursiyer kriterlerinin eşitliği durumunda yaşı daha genç olanlar öncelikli olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında finanse edilen ve Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen eğitimler; Çukurova Kalkınma Ajansı, Mersin Üniversitesi, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek.