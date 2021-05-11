Akdeniz Belediyesi, ‘Hoş Geldin Bebek Projesi’ ile 4 bini aşkın aileye ulaştı

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 2020 yılı başında hayata geçirdiği ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ile 4 bini aşkın aileye ulaştı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bebekleri yeni doğan iki aileyi ziyaret ederek sevinç ve mutluluklarını paylaştı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce uygulanan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kesintisiz devam ediyor. Proje çerçevesinde, dünyaya yeni gelen bebekleri için ailelere, içinde hem bebeğin hem de annenin birçok ihtiyacını karşılayan gıdalar ve çeşitli ürünlerin yer aldığı çanta hediye ediliyor.

“Projeyi, Mersin’de başlatan ilk belediyeyiz”

Anne ve babaları tebrik etmek, sevinçlerini paylaşmak amacıyla bugüne dek birçok aileye ziyaret gerçekleştiren Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bu kez de yeni doğan bebekleri dolayısıyla belediye Fen İşleri Müdürlüğü personeli Zeki Ergin ile Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü personeli Serhat Güler’i evlerinde ziyaret etti. Özel Kalem Müdürü Onur Gümüştok’un da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Gültak, “’Hoş Geldin Bebek’ projesi ile bugüne dek 4 binin üzerinde aileye ulaştık. Akdeniz Belediyesi olarak, Mersin’de bu güzel ve örnek projeyi başlatan ilk belediye olmaktan dolayı gururluyuz, sevinçliyiz” dedi.

“Toplumun temeli ve çekirdeği ailedir”

Proje kapsamında, uzman psikolog ve sosyolog eşliğinde ebeveynlere bebek bakımı, çocuk büyütme ve aile içi iletişim eğitimi verdiklerini de kaydeden Gültak, “Özellikle ilk kez anne olan ebeveyne bu desteğin verilmesini önemsiyor, onların yükünü bir nebze hafifletiyoruz; çünkü bebek bakımı gerçekten çok meşakkatli bir süreç. Ebeveynlere verdiğimiz bu hizmet ile bebeğin aşı takviminin takibi, sağlığıyla ilgili sorunların erken teşhisi ve böylelikle tedavinin başarılı olması sağlanıyor, çünkü toplumun en önemli çekirdek birimi ailedir. Akdeniz sınırları içerisinde yaşayan ailelerin mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Dünyaya gözlerini yeni açan bebeklerimiz Asel Asiye ile Ömer Şeyhmus’a ‘hoş geldin’ diyoruz. Allah, onları analı, babalı, sağlıklı büyütsün” diye konuştu.

Çantada, anne ve bebek için birçok ürün var

Akdeniz sakinlerinin ilgisi ve beğenisini toplayan hizmetin kesintisiz süreceğinin de altını çizen Başkan Gültak, “Dünyaya gözlerini yeni açan bebekleri için ailelerimize hediye ettiğimiz çantada, biberondan emziğe, çeşitli mamalara ve bebek bezine kadar bir bebeğin ve annenin ihtiyaç duyduğu pek çok şey mevcut. 2020 yılı başında hayata kattığımız proje sayesinde ailelerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Özel önem verdiğimiz hizmetimiz ile ailelerimiz ve bebeklerimizle sıcak ve kopmaz bir bağ kurmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.