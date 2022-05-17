AK Parti’li Yılmaz’dan ’gençlik merkezi’ müjdesi

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’e yapılan gençlik yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, “Proje aşamasında olan Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus gençlik merkezlerimiz ile yatırım programına alınan Anamur, Gülnar, Erdemli ve Silifke gençlik merkezlerinin ödenekleri geldi. Bozyazı ve Aydıncık ilçelerimiz için de görüşmelerimiz sürüyor. Böylelikle tüm ilçelerimiz, gençlik merkezlerine kavuşmuş olacak" dedi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Mersin ve ilçelerine yatırım yapılması için ilgili bakanlar ile görüşmeler gerçekleştirerek istişarelerde bulunduğunu, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını ilettiğini söyledi. ’Gençlik geleceğin tohumudur’ şiarıyla hareket ettiklerini belirten Yılmaz, AK Parti hükümetleri olarak son 20 yılda gençlerine sahip çıkan, değer veren ve onlar için yatırım yapan bir politika izlediklerinin altını çizdi.

"Eğitim merkezi olmayan ilçe kalmayacak"

Eğitim altyapısını güçlendirmekten burslara, barınmadan teknoloji ve spora, istihdamdan destek ve teşvik paketlerine kadar gençler için pek çok adım attıklarını vurgulayan Yılmaz, “Girişimlerimiz sonucu Mersin’e, gençlerimize yönelik birçok yatırım yaptık. Son olarak ihale aşamasında olan Toroslar Spor Salonu ile proje aşamasında bulunan Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus gençlik merkezleri ve yatırım programına alınan Tarsus 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu, Anamur, Gülnar, Erdemli ve Silifke gençlik merkezleri ile Silifke Spor Salonunun yapımı için ödenekler geldi. Bu yatırımlar en kısa sürede tamamlanarak gençlerimizin hizmetine sunulacak. Bozyazı ve Aydıncık ilçelerimize yapılacak gençlik merkezlerimiz için de görüşmelerimiz sürüyor, inşallah bunları da tamamlayacağız. Böylelikle tüm ilçelerimiz gençlik merkezine kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Yapımı devam eden projeler

Gençlerin çabaları ve çalışmalarıyla daha büyük başarılara imza atacaklarını kaydeden Yılmaz, Mersin’e 20 yılda kazandırdıkları gençlik yatırımlarının yanı sıra hali hazırda yapımı devam eden birçok proje olduğunu anımsattı. Gençlerin, aydınlık yarınların teminatı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti: “Mersin’e gençlik yatırımlarımız devam ediyor. Ocak ayında yapımına başlanan Mersin 1000+1500 kişilik öğrenci yurdu ile Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi, Taşucu Kız Öğrenci Yurdu güçlendirme ve modernizasyonu, Erdemli Atış Poligonu bakım, onarım ve modernizasyonu, Silifke Akkum Gençlik Kampı modernizasyonu ve Mut Gençlik Merkezi çevre düzenlemesi sürüyor. Hayata geçirdiğimiz tüm bu yatırımlarımızla gençlerimiz, büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olarak geleceğe, kendilerini en güzel şekilde hazırlama imkanı buluyor. Daha donanımlı, özgüven ve ahlak sahibi bireyler olarak spordan sanata, bilimden teknolojiye kadar her alanda başarı grafiğini yükseltiyor. Bu imkanı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve tüm ilgililere Mersinli gençlerimiz ve hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.”