Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Briç Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen ‘36. Uluslararası Mersin Briç Festivali’ başladı.

‘36. Uluslararası Mersin Briç Festivali’, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde 5 ayrı yarışma şeklinde gerçekleşecek. Festivale yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 240 sporcu katılım sağlıyor

“Türkiye’de en uzun soluklu organizasyonlardan birisi”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, 36. Uluslararası Mersin Briç Festivali’nin startını verdiklerini belirtirken, “Çok güzel bir organizasyon. Türkiye’de yapılan organizasyonların içerisinde en uzun soluklularından bir tanesi. 36 yıldır yapılan bir organizasyon. Hiç kesintisiz bir şekilde bugüne kadar yapıldı. Bütün Türkiye’deki iyi briççiler burada. Güzel bir organizasyon olmasını diliyorum" dedi.

“Briç, insanı zinde tutan bir akıl sporu”

Mersin Briç Spor Kulübü Başkanı İbrahim Ethem Kerem, organizasyon sürecine nisan ayından başladıklarını ifade ederek, “Bu tür büyük organizasyonlar, hakikaten zorlu bir süreç. Nisan ayından beri ülkemizin çok yerindeki sporcularla görüştük, onları davet ettik. Burada açıkçası Mersin Büyükşehir Belediyemizin inanılmaz destekleri oldu. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Briç hakkında bilgi veren Kerem, “Briç bir akıl sporu, insanı zinde tutan, analitik düşünceyi artıran, problem çözme yeteneğini geliştiren bir spor dalı. Her yaşta oynanabilen bir spor dalı. O yüzden biz herkese tavsiye ediyoruz. Bir an önce öğrensinler, geleceğe yatırım yapsınlar. Çünkü ilerde buna ihtiyaçları olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Keyifli bir turnuva olacağını düşünüyorum”

Milli takım oyuncusu Dilek Yavaş da organizasyonu çok beğendiğinden söz ederek, “Daha önce de bu festivale birçok kez katılmıştık. İlk kez Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılıyor. Mekan çok güzel. Briç severlere çok güzel bir hazırlık yapılmış. Gerçekten keyifli bir turnuva olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Briç bizim için bir tutku”

Milli oyuncu Yusuf Sohtorik ise, “Ben yaklaşık 10 senedir katılıyorum. İstanbul’dan geliyoruz. Bu keyfi alabilmek için, 9-10 saat araba yolculuğu yaptık. Briç öyle bir oyun ki, biz Amerika’ya bile gidiyoruz. Yani 11-12 saat uçak yolculuğu yapıyoruz. Briç bizim için bir tutku. Çok keyif alarak oynuyoruz ve Mersin Briç Festivali de hakikaten ülkemizde yapılan uluslararası birkaç briç festivalinden biri" dedi.