18 ayda 78 bin 200 kez dezenfeksiyon, 1 milyon 912 bin 220 kez ilaçlama yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ilaçlama ve dezenfeksiyon ekipleri, salgının Türkiye’de görülmeye başladığı 2020 Mart ayından bu yana 18 ayda 78 bin 200 kez dezenfeksiyon uygulaması yaptı. Aynı tarihten bu yana haşerelerle mücadele kapsamında da 1 milyon 912 bin 220 kez ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Mersin genelinde yürüttüğü ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetleri ile kenti hem haşerelerden hem de hastalığa neden olabilecek bakteri ve virüslerden koruyor.

Mersin’de haşere ile etkin mücadele

Haşeresiz bir Mersin için ilaçlama alanında yürütülen titiz çalışmalarla vatandaşların her mevsimi rahat geçirmesi için aralıksız çalışan ekipler, merkezle birlikte 13 ilçede rutin bir şekilde dere ve dere yatağı, rögar, kanalizasyonlar, su birikintileri, apartman bodrum katları, su kanalları gibi alanlarda haşere ile mücadele ediyor.

Mevsim geçişleri ve değişen sıcaklıklara bağlı olarak ortaya çıkan sivrisinek, karasinek, larva, uçkun, mucuk, yakağan, çayır sineği gibi haşere ve hamam böceği gibi canlı türlerine ve üremelere karşı sürekli mücadele halinde olan ekipler, 2020 yılının mart ayından bu yana 18 ayda 1 milyon 912 bin 220 kez ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

78 bin 200 kez dezenfeksiyon uygulaması yapıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı dezenfeksiyon ekibi, salgının Türkiye’de görüldüğü 2020 Mart ayından bu yana her gün yüzlerce kişinin kullandığı yaya üst geçitlerini, ATM’leri, otobüs duraklarını, çocuk oyun alanlarını, parklar ve spor alanlarını halk sağlığını korumak amacıyla titizlikle dezenfekte ediyor. Kent genelinde 126 araç, 92 adet ULV, 37 adet holder, 40 adet atomizer ve 14 adet mistblower gibi teknik ekipmanlar ile gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini gece-gündüz yapan ekipler, 18 ayda 78 bin 220 kez dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi.