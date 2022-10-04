14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu 23 Ekim’de koşulacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve bu yıl 14.’sü gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’nun hazırlıkları devam ediyor.

Binlerce yıllık geçmişiyle, Anadolu’nun en eski kentleri arasında yer alan Tarsus’un tarih kokan yollarında koşulacak maraton, 23 Ekim’de start alacak. ‘Dünden yarınlara koşuyoruz’ sloganıyla düzenlenen ‘14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’ çerçevesinde, halk koşusu da yapılacak. Detaylı bilginin ‘spor.mersin.bel.tr’ adresinden alınabildiği maratonla ilgili kayıtlar başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndan start alacak olan 21 kilometrelik yarı maraton, eski Tarsus Evleri, Kleopatra Kapısı, Makam Camii ve daha birçok tarihi alanların bulunduğu güzergah üzerinde koşulacak ve yine başlangıç noktası olan Cumhuriyet Meydanı’nda sonuçlanacak.

“Tarsus olarak bunu hepimizin sahiplenmesi gerekir”

Maratonla ilgili Tarsus’ta faaliyet yürüten ilgili STK temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapmak için buradayız. Sizlerden alacağımız görüşleri, fikirleri de değerlendirip, maratonu güzel bir şekilde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Odalarımız, borsalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz, üniversitelerimiz ve şu an aklıma gelmeyen diğer sivil toplum kuruluşlarının da bu işin içerisinde olmasını bekliyoruz. Sizlerden maddi değil ama manevi destek istiyoruz. Bize destek olursanız mutlu oluruz ve Tarsus olarak bunu sahiplenirsek çok da güzel olur” dedi.

“Amacımız Tarsus’un adını duyurmak”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ise amaçlarının Tarsus’u tanıtmak olduğunu belirterek, “Burada asıl amaç Tarsus’un adını duyurmak, Tarsus’u tanıtmak. Katılımcılara, yarışmacılara, basın yayın organları aracılığıyla Tarsus’un tarihi ve kadim bir kent olduğunu göstermek istiyoruz. Bu yıl 14.’sünü yapacağımız Tarsus Yarı Maratonu’nda parkurumuz şehrin kalbinden, tarihinden, çayından, şelalesinden geçecek” diye konuştu.

“Bunun devam ediyor olması bizim rüyamızdı”

Geçmiş dönem Tarsus Kent Konseyi Başkanı Ali Cerrahoğlu da pandemi nedeniyle ara verilen maratonun yeniden koşuluyor olmasından dolayı mutlu olduklarını kaydederek, “Bunun devam ediyor olması hakikaten bizim rüyamızdı. Kısa bir ara verilmişti, şimdi kaldığı yerden devam edecek. Bundan dolayı çok mutluyuz. Eskisi gibi, hatta daha güzel, daha geniş katılımlı, daha kaliteli, sporcuların ihtiyaçlarını karşılayan, bol izlenen, Türkiye’de ve hatta dünyada ses getiren bir maraton olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.