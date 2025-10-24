İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' suçundan sorgulanmak üzere savcılığa getirilmesi için bulunduğu cezaevine yazı yazıldı. Ayrıca Merdan Yanardağ da aynı suçtan gözaltına alınırken, ev ve iş yeri olan 'Tele 1' kanalında arama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizlilik çerçevesinde kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği ve farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği iddiasıyla 4 Temmuz 2025'te 'casusluk' suçundan tutuklanan şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyaller incelendi. Yapılan incelemelerde, sivil şahısların ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmatlar ile silahlara ait fotoğraflara, İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına ulaşıldı. Ayrıca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü çerçevesinde adli işlem uygulanmış şahıslar ile bu şahıslar haricinde PKK/KCK silahlı terör örgütü kapsamında adli işlem uygulanmış şahısların GSM hatlarıyla iletişim irtibatları bulunurken, farklı ülke konsolosluk görevlileri ile de çok sayıda iletişim irtibatı tespit edildi.



Türkiye'yle alakalı konularda toplamış olduğu bilgileri istihbari faaliyet gösteren yabancı ülkelere aktardığı belirtildi

Soruşturma kapsamında şüpheli Gün'e ilişkin hazırlanan MASAK raporuna göre şüphelinin halihazırda herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi ve yurt dışı para transferlerinin bulunduğu, hesaplarında 85 milyon lira tutarındaki paranın nakit olarak çekiminin gerçekleştirildiği ve bu tutarın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanılmadığı belirlendi. Ayrıca şüpheliye ait belgelerin incelenmesi sonucu, farklı ülkelerde gerçekleşen darbe girişimi, iç karışıklık olayları ile alakalı hususlardan bahsedildiği, Türkiye geneli görüşmüş olduğu şahıs veya kurumları günlük olarak not aldığı, yabancı bir ülke lehine faaliyet gösterdiği anlaşılan istihbarat elemanlarına ya da siyasi faaliyetlerde bulunan şahıslara Türkiye geneli konularda bilgi aktarımında bulunduğu, FETÖ'nün üst yönetim kadrosunda bulunduğu ve 'İngiltere imamı' olduğu iddia edilen Mustafa Özcan'la yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği, bu kişiden öneriler aldığına dair notların bulunduğu, öte yandan Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile Türkiye'yle alakalı konularda toplamış olduğu bilgileri istihbari faaliyet gösteren yabancı bir ülkeye mensup şahıslara aktardığı şeklinde tespitler yapıldı.



Türkiye'de önceden görev yapmış 2 bakanının da aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizli çekilmiş resminin gönderildiği belirlendi

Ticari kimliğini ön planda göstererek başkaca ülke menfaatleri doğrultusunda, Türkiye ve başkaca ülkelerde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli Hüseyin Gün'ün irtibatları incelendiğinde, birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu, dikkat çekici olarak yabancı bir ülkenin istihbarat görevlisi şahısla FETÖ mensuplarınca kullanılan 'ByLock Talk and Chat' programı benzeri olan ve dışarıdan erişilemeyip üst düzey gizliliğe sahip kriptografik haberleşme programlarından olan 'Wickr' programı üzerinden yazışmalar yaptığı, yabancı ülke istihbarat görevlisinin şüpheli Gün'e Türkiye'de önceden görev yapmış 2 bakanının da aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizli çekilmiş bir resminin gönderildiği belirlendi.

Şüpheli Gün'ün aynı kriptografik haberleşme programı üzerinden şüpheli Necati Özkan isimli şahısla özet olarak 'dijital istihbarat toplama', 'İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar', '70 bin gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği', 'Murat Ongun’un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğunu ve bu nedenle Ongun'un İmamoğlu ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu' şeklinde şüpheli Özkan’a talimat verir gibi görüşmeleri tespit edildi.



Şüpheli Gün’ün şüpheli İmamoğlu’yla irtibatı ve ortak buluşmalarının bulunduğu kaydedildi

Soruşturma çerçevesinde, yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, suç örgütü kurulduğu öne sürülerek amaçlarının maddi menfaat elde etmek olduğu, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu, şüpheli Hüseyin Gün’ün şüpheli Necati Özkan ile örgütün bu amacı doğrultusunda 2019 yerel seçim kampanyasında iş birliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, bu çalışmayı gerçekleştirirken de seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı, bu haliyle eylemin 'casusluk' faaliyeti kapsamında olduğu ve şüpheli Gün’ün şüpheli İmamoğlu’yla irtibatı ve ortak buluşmalarının bulunduğu kaydedildi.



Merdan Yanardağ’ın 'casusluk' suçunu işlediği iddia edildi

Soruşturma kapsamında ayrıca, Merdan Yanardağ'ın şüpheli Gün ile 'casusluk' faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, Yanardağ'ın Gün'den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde 'casusluk' suçunu işlediği iddia edildi.



İmamoğlu 'casusluk' suçundan ifade verecek, Yanardağ ise aynı suçtan gözaltında

Soruşturma kapsamında başka suçtan tutuklu şüpheliler Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' suçundan sorgulanmak üzere savcılığa getirilmesi için bulundukları cezaevine yazı yazıldı. Şüpheli Yanardağ ise aynı suçtan gözaltına alınırken, şüphelinin ev ve iş yeri olan 'Tele 1' kanalında arama yapıldı.

Tutuklu bulunan şüpheli Gün'ün ise 'suç örgütü yöneticisi olmak' suçundan sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.