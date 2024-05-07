Kurumsal müşteriler, C 200 4MATIC Sedan ve C 200 4MATIC All-Terrain otomobillerde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 500.000 TL krediye 6 ay vadede %2,79 faiz fırsatı ile Mayıs ayına özel kampanyadan yararlanıyor. Ayrıca 12 ay 500.000 TL %3,49’dan başlayan, 18 ay %3,69’dan başlayan, 24 ay veya 36 aya kadar vadeli kredilerde %3,79’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.



Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde Mayıs ayında kurumsal müşteriler 500.000 TL’ye kadar krediye 12 ay vadede %0 faiz fırsatı ile EQA 250+ AMG+ ve EQB 250+ AMG+ araçlarını alabiliyor. 18 ay 500.000 TL %0,99 faizli kredi imkânı dışında 24 ay %1,59’dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde %2,19’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.



EQA 350 4MATIC ve EQB 350 4MATIC için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde ise Mayıs ayı boyunca kurumsal müşteriler 500.000 TL’ye kadar krediye 12 ay vadede %0 faiz fırsatı ile araçlarını alabiliyor. 18 ay 500.000 TL %0,99 faizli kredi imkânı dışında 24 ay %1,59’dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde %2,19’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.



EQE 350 4MATIC almak isteyen kurumsal müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih etmeleri halinde, Mayıs ayında 500.000 TL’ye kadar krediye 6 ay vadede %1,79 faiz fırsatına sahip oluyorlar. 12 ay 500.000 TL %2,99 faizli kredi imkânı dışında 18 ay %3,29’dan başlayan, 24 aya kadar vadeli kredilerde %3,49’dan başlayan veya 36 ay %3,59’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.



GLB model otomobillerde ise Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kurumsal müşteriler 500.000 TL krediye 6 ay vadede %2,79 faiz fırsatı ile Mayıs’a özel kampanyadan yararlanıyor. Ayrıca 12 ay 500.000 TL %3,49’dan başlayan faiz oranları, 18 ay %3,69’dan başlayan, 24 ay %3,79’dan başlayan veya 36 aya kadar vadeli kredilerde %3,79’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.



Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in kampanyası dahilinde uygulanacak kredi tutarları sadece kurumsal müşterilere özel tanımlanıyor. Bireysel/Şahıs Firması-Özel seçim başvurularda kullanılabilecek maksimum kredi tutarı ve vade kullanımı hakkında; nihai fatura bedeli 400.001 TL-800.000 TL olan araçlarda bedelinin %50'si ve 36 ay vade, 800.001 TL-1.200.000 TL olan araçlarda bedelinin %30'u ve 24 ay vade, 1.200.001 TL-2.000.000 TL olan araçlarda bedelinin %20'si ve 12 ay vade kredi kullanılabiliyor. Kampanyalı faiz oranları sadece 2023 model araçlarda geçerlidir.

Kampanya 31.05.2024’e kadar geçerli olup Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. Kredi, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. kredi başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi değildir.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sunduğu esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle Vito sahibi olmak artık daha kolay.

Vito, kendi sınıfına göre ilk satın alma maliyetinin düşüklüğü, sahip olduğu yüksek kalite standartları, ekonomik yakıt kullanımı, artırılan güvenlik donanımları gibi birçok farklı avantaja sahip olmasının yanında farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı. Vito sahibi olmak için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 4x4 çekiş tipindeki araçlarda 450.000 TL kredi için 5 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanılabiliyor.



Vito 4x4 çekiş tipli modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 1.000.000 TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede %3,59 faiz oranı kullanılabiliyor.



Far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile farklılaşan Sprinter satın alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edildiğinde 450.000 TL kredi için, 5 ay vade ve %0 faiz avantajı sunuluyor.

%3,59 faiz oranı, Sprinter’ın tüm modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 1.000.000 TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede geçerlidir.



Mercedes-Benz Certified araçlar da çok avantajlı fiyatlarla tüm ticari işletmeleri ve ticari araç almak isteyenleri bekliyor. Mercedes-Benz Kasko’ya özel 300.000 TL kredi için, 5 ay vade ve %0 faizli kredi imkânı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.



Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in kampanyası dahilinde uygulanacak kredi tutarları sadece kurumsal müşterilere özel tanımlanıyor. Bireysel/Şahıs Firması-Özel seçim başvurularda kullanılabilecek maksimum kredi tutarı ve vade kullanımı hakkında; nihai fatura bedeli 400.001 TL-800.000 TL olan araçlarda bedelinin %50'si ve 36 ay vade, 800.001 TL-1.200.000 TL olan araçlarda bedelinin %30'u ve 24 ay vade, 1.200.001 TL-2.000.000 TL olan araçlarda bedelinin %20'si ve 12 ay vade kredi kullanılabiliyor.

Kampanya 31.05.2024’e kadar geçerli olup Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. Kredi Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. kredi başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi değildir.

