Tüm Mercedes-Benz binek otomobillerinde olduğu gibi, gelecekte yeni geliştirilecek ve bireysel kullanım için konumlandırılacak tüm MPV’lerde lüks stratejisi uygulanacak. Mercedes-Benz, bu stratejik değişikliği, 2026'dan itibaren çıkacak olan modüler ve ölçeklenebilir Van Elektrik Mimarisi'nin (kısaca VAN.EA) kullanıma sunulmasıyla tam olarak uygulamayı amaçlıyor. Yeni kişisel kullanıma yönelik orta boy MPV’ler EQV ve V-Serisi bu yolda önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Her iki model de yeni dış ve iç tasarımıyla daha da gelişmiş bir yapı ortaya koyuyor. Özellikle daha akıllı dijital ağ çözümleri ek konfor ve güvenlik sağlıyor.

Geleceğe açılan köprü

Mercedes-Benz EQV ve V-Serisi MPV'ler Avrupa ve Asya pazarında oldukça beğeniliyor. Müşteri yelpazesi, ailelerden eğlence meraklılarına ve VIP kullanımdan iş insanlarına kadar uzanıyor. Modeller, geniş iç hacimleri, yüksek konforları ve kaliteli ve benzersiz tasarımlarıyla öne çıkıyor. Ayrıca çok sayıda donanım serisiyle farklı kişiselleştirme seçenekleri de sunuyor. EQV modeli AVANTGARDE olarak sunulurken, V-Serisi ise baz versiyon dışında STYLE ve AVANTGARDE serileri ve ürün gamının tepe noktası olarak EXCLUSIVE versiyonlarıyla satılıyor. Ayrıca V-Serisi için AMG Line ve Gece Paketi dışında EQV için Dış ve İç Tasarım Paketleri gibi opsiyonel tasarım paketleri de mevcut.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, MPV'lerini daha çekici hale getirerek pazardaki konumunu daha da güçlendiriyor. Bu, segmentin zirvesinde daha kârlı bir büyümenin yolunu açıyor. Önümüzdeki birkaç yıllık süre boyunca yeni araçlar sadece üst seviye MPV deneyimine değil, aynı zamanda tamamen elektrikli bir geleceğe de köprü oluşturacak. 2026 yılından itibaren pazara sunulacak olan yenilikçi ‘tamamen elektrikli’ araç mimarisi VAN.EA bu geleceğin temel unsurunu oluşturuyor. Gelecekte tüm yeni geliştirilen MPV’ler bu platforma dayanacak. VAN.EA aynı zamanda Mercedes-Benz’in sürdürülebilir iş stratejisindeki en önemli dönüşüm hedeflerinden biri olan 2039'dan itibaren net karbon nötr yeni araç filosuna sahip olma yolunda da önemli bir kilometre taşını oluşturuyor.

Kusursuz bir görünüm için yeni dış tasarım

Yeni EQV ve V-Serisi yeni görünümleriyle de farklılaşıyor. Daha da geliştirilen tasarım, her iki modele de kendi segmentlerinde daha farklı ve özgün bir görünüş sağlıyor. Yeni ön tasarım, farklı formlara sahip radyatör ızgarası ve güçlü tampon tasarımıyla dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor. Donanım seviyesine bağlı olarak radyatör ızgarasını bir LED ışık bandı çevreliyor. Ürün gamının tepe noktasını oluşturan V-Serisi EXCLUSIVE ilk kez kaputunda prestijli, dik bir Mercedes yıldızı yaşıyor. Standart veya donanım seviyesine bağlı olarak opsiyonel olarak sunulan, zarif tasarımıyla adaptif MULTIBEAM LED farlar, tüm versiyonlara ek şıklık kazandırıyor. Arka cephe Mercedes-Benz yazılı yeni krom şerit ve yeni LED aydınlatma grubu benzersiz bir görünüm oluşturuyor. Dış hatları karartılan arka aydınlatma grubu böylece daha net bir ışık imzası oluşturuyor. Şık ve çekici görünümü, aerodinamik açıdan optimize edilen 17, 18 ve 19 inçlik yeni alaşım jantlar dışında dört yeni gövde rengi tamamlıyor.

İleri teknoloji görünüm ve ek konfor özelliklerine sahip yeni kokpit tasarımı

İç mekân dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümle dikkat çekiyor. Kokpiti, iki adet 12,3 inç geniş ekran, şık yeni havalandırma ızgaraları ve kapasitif eller serbest algılama özelliğine sahip yeni nesil direksiyon süslüyor. Modern ileri teknolojili tasarım, MPV’lerin tarzını ve kalite algısını yukarıya taşıyor.

Yeniden tasarlanan orta konsol, istek üzerine akıllı telefon kablosuz şarj özelliğini de destekliyor. Anahtarsız çalıştırma işlevi, ısıtmalı direksiyon ve gece sürüşü için kısık arka kabin aydınlatması olmak üzere bazısı opsiyonel birçok yeni özellik kabin içi deneyimini ileriye taşıyor. 64 renkli ortam aydınlatması daha kişisel ve konforlu bir ortam oluşturuyor. Yeni V-Serisi ve EQV, arka tarafa daha kolay erişim sağlamak üzere, standart olarak aracın sol tarafında sürgülü bir kapıyla donatılıyor.

MBUX bilgi-eğlence sistemi: Akıllı, etkileşimli ve kişisel

Yeni MPV modeller standart olarak sunulan en güncel MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi ile benzersiz bir dijital ve etkileşimli deneyim sunuyor.

Sezgisel ekran ve kullanım konsepti, çok sayıda bilgi-eğlence, konfor ve araç işlevi için kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Merkezi ekran, direksiyon üzerindeki dokunmatik kumanda yüzeyleri, orta konsoldaki dokunmatik yüzey veya daha da optimize edilen öğretilebilir sesli asistan ‘Hey Mercedes’ üzerinden kontrol ediliyor. En güncel MBUX nesli ayrıca artırılmış bilgi işlem gücü, elektrikli araçlara özel ek işlevlerle EQV görselleri ve merkezi ekranda park desteği gösterimi gibi ek avantajlar sağlıyor.

Mercedes-Benz'den farklı dijital ekstralar

MBUX bilgi-eğlence sistemi çok sayıda dijital ekstra özellik de içeriyor. Bunlar, yeni EQV ve V-Serisi'ni daha akıllı hale getirirken günlük hayat da daha kolay ve verimli oluyor.

MBUX'ın yüksek çözünürlüklü merkezi ekranı üzerinden elektrikli araçlara özgü ekran ve ayarlar yönetilebiliyor. Sistem, kabin ön iklimlendirme ve araç şarjı için kişisel ayarların yanı sıra Electric Intelligence gibi özellikler içeriyor.

Sürüş destek sistemleri: Her zaman daha fazla destek

Gelişmiş ve ek işlevlere sahip güvenlik ve destek sistemleri modellerin çekiciliğini daha da artırıyor. Örneğin, Aktif Fren Desteği artık çapraz trafik işlevi de içeriyor. Bu işlev sürücüyü yolda karşıdan karşıya geçen yayalara ya da karşıdan gelen araçlara ve tehlikeli sollama manevralarına karşı uyarabiliyor. Ayrıca acil durumlarda fren yaparak müdahale edebiliyor ve dönüşlerde yardımcı olabiliyor.

Yeni EQV ve V-Serisi zengin standart donanımla yollara çıkıyor: ATTENTION ASSIST, yağmur sensörü dahil Far Yardımcısı, Aktif Mesafe Yardımcısı DISTRONIC, Kör Nokta Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Akıllı Hız Yardımcısı ve Park Paketi.

Uzun Far Yardımcısı PLUS işleviyle adaptif MULTIBEAM LED farlar ilk kez sunuluyor. Ayrı ayrı kontrol edilebilen 84 LED hücresine sahip farlar, ışık huzmesini farların mevcut trafik koşullarına bağlı olarak son derece hızlı ve hassas şekilde ayarlanmasını sağlıyor. Uzun Far Yardımcısı PLUS, yolu, diğer sürücülerin ve yolcuların gözlerini kamaştırmadan, en etkin şekilde aydınlatıyor.

Yeni sürüş destek paketi farklı ek işlevler de içeriyor. Paket, rota bazlı hız uyarlaması ve trafik sıkışıklığında gelişmiş otomatik yeniden hesaplama özelliğine sahip Aktif Mesafe Yardımcısı DISTRONIC, Aktif Direksiyon Yardımcısı ve Aktif Hız Sınırı Yardımcısı özelliklerini içeriyor. Yeni 360 derece kameralı park paketi, park ve manevraları kolaylaştırıyor. 3 boyutlu görüntüleri kullanarak kamera destekli park sürecinin 360 derece görselleştirilmesini sağlıyor. Park paketi; Aktif Park Yardımcısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Yaya Acil Durum Freni ve Uzaklaşma Yardımcısı işlevlerini içeriyor. Ayrıca bir çeki demiri ve otomatik şanzımanla birlikte bir römork manevra yardımcısı da bulunuyor.

Zengin ürün çeşitliliği

Tamamen elektrikli yeni EQV, maksimum 150 kW (204 hp) ve sürekli 70 kW (95 hp) güç üreten elektromotoru 90 ve 60 kWsa (WLTP: karma enerji tüketimi: 29,43-27,04 kWsa/100 km; karma CO2 emisyonu: 0 gr/km) olmak üzere iki batarya boyutu ile satışa sunuluyor. EQV, verimli enerji geri kazanım sistemi ve gerçek dünyada verimliliği ve menzilini daha da artıran optimize edilmiş termal yönetimin de katkısıyla 277-365 km arasında elektrikli WLTP sürüş menzili sağlıyor. Tamamen elektrikli MPV, standart olarak hem evde hem de şarj istasyonlarında 11 kW'a kadar alternatif akım (AC), ayrıca hızlı şarj istasyonlarında 110 kW'a kadar doğru akım (DC) şarjını destekliyor. Hızlı şarj istasyonunda yüzde 10-80 SoC (Şarj Durumu) yaklaşık 40 dakika sürüyor.

Yeni V-Serisi, başarısını kanıtlamış olan verimli dizel motor OM654’e sahip. Bu motor üç farklı performans seviyesiyle sunuluyor: 120 kW (163 hp), 140 kW (190 hp), 174 kW (237 hp) (WLTP: karma yakıt tüketimi: 8.7-6.9 lt/100 km; karma CO2 emisyonu: 229-182 gr/km).

9G-TRONIC otomatik şanzıman ve farklı şasi ve sürüş modları seçenekleri, tüm versiyonlarda çevik ve konforlu sürüş özellikleri sağlıyor. İçten yanmalı motor seçenekleri arkadan itişliyken dizel versiyonlar için ayrıca isteğe bağlı olarak dört tekerlekten çekiş sistemi de sunuluyor. Elektrikli versiyonlar ise önden çekişli olarak sunuluyor.

Donanım özellikleri V-Serisi EQV Donanım seviyeleri STYLE, AVANTGARDE, EXCLUSIVE AVANTGARDE Tasarım paketleri AMG Line, Gece Paketi EQV Dış tasarım paketi, EQV İç Tasarım paketi Aydınlatmalı ızgara V-Serisi EXCLUSIVE, V-Serisi AMG Line Paketi Dış Tasarım Paketi ile opsiyonel MULTIBEAM LED farlar AVANTGARDE ve EXCLUSIVE için standart, STYLE için opsiyonel AVANTGARDE için standart, Dış Tasarım Paketi ile opsiyonel Geri görüş kamerası ile park paketi Baz versiyon ve STYLE için standart Baz versiyon için standart 360゚ geri görüş kamerası ile park paketi AVANTGARDE ve EXCLUSIVE için standart, STYLE için opsiyonel AVANTGARDE için standart, Baz versiyon için opsiyonel EASY-PACK bagaj kapağı AVANTGARDE için standart, STYLE için opsiyonel AVANTGARDE için standart, Baz versiyon için opsiyonel MBUX bilgi-eğlence sistemi Standart Standart İki adet geniş ekran Standart Standart ENERGIZING konfor yönetimi Opsiyonel Opsiyonel Akıllı telefon entegrasyonu STYLE, AVANTGARDE ve EXCLUSIVE için standart, Baz versiyon için opsiyonel AVANTGARDE için standart, Baz versiyon için opsiyonel Kablosuz akıllı telefon şarjı AVANTGARDE ve EXCLUSIVE için standart, Baz versiyon ve STYLE için opsiyonel AVANTGARDE için standart, Baz versiyon için opsiyonel Anahtarsız çalıştırma Standart Standart Direksiyon ısıtma Opsiyonel (EXCLUSIVE için standart) Opsiyonel Yeni orta konsol Baz versiyon ve STYLE için standart, AVANTGARDE ve EXCLUSIVE için opsiyonel Standart Gece sürüşlerinde arka kabin aydınlatması Opsiyonel Opsiyonel 64 renkli ortam aydınlatması AVANTGARDE ve EXCLUSIVE için standart, STYLE için opsiyonel AVANTGARDE için standart, Baz versiyon için opsiyonel

Teknik Bilgiler

Mercedes-Benz V-Serisi

Motor, şanzıman, performans ve tüketim Motor Dizel motor OM654 Silindir düzeni/adedi Sıralı/4 Hacim 1.950 cc Çap x Strok 82,0 x 92,3 mm Maksimum güç 120 kW (163 hp) 140 kW (190 hp) 174 kW (237 hp) Maksimum tork 380 Nm 440 Nm 500 Nm (+30 Nm) Maksimum hız 193 km/s

(arkadan itiş) 188 km/h

(dört tekerlekten çekiş) 204 km/s

(arkadan itiş) 199 km/h

(dört tekerlekten çekiş) 220 km/s

(arkadan itiş) 215 km/h

(dört tekerlekten çekiş) Hızlanma

0-100 km/s 10,7 sn 9,5 sn 7,4 sn WLTP karma yakıt tüketimi 8,6–6,9 lt/100 km 8,7–7,2 lt/100 km 8,7–7,2 lt/100 km WLTP karma CO 2 emisyonu 225-182 gr/km 229-189 gr/km 229-189 gr/km Emisyon sınıfı Euro 6e Depo kapasitesi

(yedek) 57 (10) lt AdBlue® deposu 24 lt Şanzıman 9G-TRONIC Güç aktarımı Arkadan itiş (standart) / dört tekerlekten çekiş (opsiyon) Süspansiyon tipi Dört farklı süspansiyon tipi bulunuyor. Bunların karakteristiği rahat ve konforludan sportif ve dinamiğe kadar çeşitlilik gösteriyor. Konfor süspansiyon AGILITY CONTROL süspansiyon Spor süspansiyon AIRMATIC süspansiyon Sürüş modları Sürücü tek bir düğmeye dokunarak üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor. Motor, gaz pedalı ve şanzımanın tepkileri buna göre ayarlanıyor. Eko Konfor Spor

Mercedes-Benz V-Serisi

Boyutlar ve Ağırlıklar Motor Dizel motor OM654 Versiyon Kompakt Uzun Ekstra uzun Koltuklar 6 adet bağımsız koltuk (standart)

Maksimum 8 adet Bagaj hacmi 4.200 lt

veya 610 lt 4.630 lt

veya 1.030 lt 5.010 lt

veya 1.410 lt Uzunluk 4.895 mm 5.140 mm 5.370 mm Yükseklik Yaklaşık 1.880 mm Genişlik 1.928 mm (aynalar hariç)

2.249 mm (aynalar dahil) Aks mesafesi 3.200 mm 3.200 mm 3.430 mm Dönüş çapı 11,8 m

(arkadan itiş)

12,9 m

(dört tekerlekten çekiş) 11,8 m

(arkadan itiş)

12,9 m

(dört tekerlekten çekiş) 12,5 m

(arkadan itiş)

13,7 m

(dört tekerlekten çekiş) Tavan taşıma kapasitesi Maksimum 150 kg Boş ağırlık 2.244 kg

(arkadan itiş) 2.289 kg

(dört tekerlekten çekiş) 2.267 kg

(arkadan itiş)

2.312 kg

(dört tekerlekten çekiş) 2.307 kg

(arkadan itiş) 2.352 kg

(dört tekerlekten çekiş) Yükleme kapasitesi 956 kg

(arkadan itiş) 911 kg (dört tekerlekten çekiş) 933 kg

(arkadan itiş) 888 kg

(dört tekerlekten çekiş) 893 kg

(arkadan itiş) 848 kg (dört tekerlekten çekiş) İzin verilen maksimum ağırlık 3.100 kg / 3.200 kg Çekme kapasitesi, frenli Standart 2.000 kg, maksimum 2.500 kg Çekme kapasitesi, frensiz 750 kg

Mercedes-Benz EQV

Motor, şanzıman, performans ve tüketim Motor Elektromotor Batarya 90 kWsa 60 kWsa WLTP karma CO 2 emisyon 0 gr/km 0 gr/km WLTP karma enerji tüketimi 28,83-27,12 kWsa/100 km 29,43-27,04 kWsa/100 km WLTP menzili, 344-365 km 227-247 km Şarj standardı CCS CCS AC maksimum şarj kapasitesi 11 kW 11 kW AC minimum şarj süresi DC maksimum şarj kapasitesi 110 kW (standart) 80 kW (standart) DC minimum şarj süresi 110 kW: ~40 dk (%10-80) 80 kW: ~35 dk (%10-80) DC şarj gerilimi 400 volt Nominal çalışma gerilimi 352 volt Soğutma OBL Su Aktarma oranı 10,215 Güç aktarımı Önden çekiş Maksimum güç 150 kW (204 hp) Sürekli güç üretimi 70 kW (95 hp) Maksimum tork 365 Nm Maksimum hız 140 km/s (standart)

160 km/s (opsiyon) Yüksek voltajlı batarya Lityum-iyon Üretici CATL C d değeri 0,34 Süspansiyon tipi İki farklı süspansiyon tipi bulunuyor. Basic Plus AIRMATIC süspansiyon Sürüş modları Sürücü tek bir düğmeye dokunarak üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor. MR: Maksimum menzil E: Menzil iyi ısıtma/klima performansıyla optimize ediliyor C: Konfor (Sertifikalı Mod/Başlangıçta varsayılan mod) S: Spor

Mercedes-Benz EQV