Mercedes-Benz Türk, Türkiye Voleybol Federasyonu ile başlayan iş birliği kapsamında Voleybol Milli Takımları Resmi Ulaşım Sponsorluğunu üstlendi. Ağustos 2023 itibarıyla başlayan anlaşma çerçevesinde Mercedes-Benz Türk, Kadın ve Erkek Milli Voleybol Takımlarının resmi ulaşım sponsoru oldu. Sporcuların ihtiyaç, konfor ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan Mercedes-Benz otobüs, eşsiz başarılara imza atan kadın ve erkek milli voleybol takımlarını başarıdan başarıya taşıyacak.

“Yirmi beş yılı aşkın süredir ülkemizde sporu kararlılıkla destekliyoruz”

Ağır ticari araç endüstrisinin öncüsü olarak faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk’ün, gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmalarıyla uzun yıllardır farklı branşlardaki takımları desteklediğinin altını çizen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün şunları söyledi: “Biz; Mercedes-Benz Türk olarak 56 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’nin en büyük ağır ticari araç üreticisi olarak, faaliyet ve operasyonlarımızla her zaman gurur duyuyoruz. Ancak bununla da yetinmiyoruz. Tüm faaliyetlerimizin yanına sosyal faydayı da ekliyoruz. Üretmenin yanı sıra ülkemizi ileriye taşımanın ancak sanat, spor ve eğitim alanlarında uluslararası standardı yakalamakla mümkün olacağını biliyoruz. Bu bilinçle milli sporcularımızı yirmi beş yılı aşkın süredir başarıya taşıyor, ülkemizde sporu kararlılıkla destekliyoruz. Bu yıl da, Türkiye Voleybol Federasyonu ile başlayan spor sponsorluğumuz kapsamında, Voleybol Milli Takımları Resmi Ulaşım Sponsorluğunu üstlendiğimiz için mutluyuz. Cumhuriyet’imizin 100. yılında, spor alanında dünya standartlarında bir yere sahip olduğumuzu, kazandıkları uluslararası başarılarla gösteren A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarımıza tebriklerimi sunuyorum. Mercedes-Benz Türk olarak Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’nin bundan sonraki başarı yolculuklarında da yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

“Sırada olimpiyat madalyası var’

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise hem erkek hem de kadın Milli Voleybol Takımlarımızın bu yaz elde ettikleri başarılarla tüm Türkiye’yi gururlandırdığını belirtti. Üstündağ, “Filenin Sultanları, bu yaz katıldığı tüm organizasyonlarda şampiyon olarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti. Filenin Efeleri de Avrupa Altın Ligi’nde şampiyon olarak katıldığı Challenger Kupası’nda bir ilki başararak şampiyon oldu ve Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı. 2024 yılında hem kadın hem erkek Milli Takımlarımızla Milletler Ligi’nde mücadele edeceğiz. Hiçbir başarı tesadüf değil. Bu başarılar için çok çalışıyoruz. Şimdi hedefimiz; hem kadın hem de erkek Milli Takımlarımızla olimpiyatlara katılmak. Olimpiyatlarda kürsüde yer alarak madalya kazanmak istiyoruz. Türk sporunda bir ilki daha gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Mercedes-Benz Türk’e bu önemli yolculukta bize eşlik ettikleri ve sporcularımıza destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu desteğin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.